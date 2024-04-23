以我们用西班牙语提供信息的场景为例。我们需要从中提取信息，但我们不懂西班牙语。首先，我们需要将文本从西班牙语翻译成英语。然后，我们需要提出一个问题来提取信息，然后再将提取的信息从英语翻译成西班牙语。这是一项复杂的任务，如果我们试图将这些步骤合并到一个提示中，就会显得过于复杂，从而增加响应中出现更多错误的可能性。因此，最好将复杂的提示转换成一系列简单提示。要做到这一点，需要采取以下步骤：

确定提示的主要目标或目的。 将主要目标分解为子任务，即更具体的行动或任务。 为每个具体行动或任务创建提示。 确保每条提示清晰、简洁、明确。 测试提示，确保其易于理解且全面。

这里我们的复杂提示是：“请阅读给定的西班牙语文本。将其翻译成英语。查找文中使用的所有统计数据和事实，并将它们列为要点。再将它们翻译成西班牙语。”

要将这个复杂提示转换为简单提示，我们可以将主要目标分解为更小的行动或任务，并创建如下的提示链：