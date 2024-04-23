这一概念是快速工程的提前实施。由于它能够提高文本生成的质量和可控性，因此在 NLP 领域备受关注。与其他方法相比，有效的提示链可作为工程技术来实施，如零次、少量或微调定制模型[2]。通过提供明确的方向和结构，提示链有助于模型更好地理解用户的意图，并做出更准确、更相关的回应。

提示链可以提高 AI 助手在各个领域的效果。通过将复杂的任务分解成更小的提示并将它们串联起来，开发人员可以根据用户的不同需求创建更加个性化和准确的响应。这种方法不仅能改善整体用户体验，还能根据不断变化的用户需求或应用场景进行更大程度的定制和调整[3]。