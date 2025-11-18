设想一个场景。您向AI 模型提出一个问题，它给出一个答案，对话便告结束。相反，给它一个经过测试的模板，告诉它如何准确地思考一个复杂的问题，突然之间，它就能更快、更聪明、更一致地解决整个类别的问题。这就是元提示提供的价值。

虽然 大型语言模型 (LLM)，如 OpenAI 的ChatGPT、Google 的 Gemini 和 Anthropic 的开源模型可以处理许多任务，但在复杂推理上常常表现不佳。当前的方法，如思维链和思维树虽有效，仍无法媲美人类推理能力。元提示通过为 LLM 提供结构化框架来实现更先进的性能，改变了这一现状。

元提示是一种先进的提示工程技术，它以自然语言形式为 LLM 提供可重复使用的分步提示模板。该方法使模型能够解决整个类别的复杂任务，而非仅针对单个问题的原始提示。元提示通过聚焦于最终答案所需的结构、语法和推理模式，指导 AI 模型如何思考解决问题。也就是说，它使用提示工程来定义模型在得出最终答案之前应该如何一步步地思考问题。

例如，用户要求 AI 求解二元一次方程组，x – y = 4 和 2x + 3y = 12。可以使用元提示来指示 AI：

确定每个方程的系数。

选择求解方法。

逐步推导每个变量。

将值代入原方程验证结果。

这种架构具有适应性，提供高质量的输出，使 AI 智能体几乎能在任何领域处理复杂问题且无需重复提示。