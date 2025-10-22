LangChain 为构建聊天机器人应用中的模块化工作流提供了一个强大的框架。通过结合结构化提示、动态链式流程以及先进的大语言模型集成技术，该框架使开发人员能够创建可扩展的自适应管道。这些管道既能利用 RAG（检索增强生成）技术，又能输出如 JSON 之类的结构化数据。以下是 LangChain 如何有效处理提示链：

提示词抽象化：LangChain 利用 from_template 方法为每个步骤设计结构化的输入/输出工作流，从而简化复杂聊天机器人操作的处理。

LLM 集成：该框架可与各种 LLM（如 IBM Granite、OpenAI 和 Hugging Face 的模型）无缝集成， 可针对自定义任务进行微调。

链式管理：LangChain 的 SequentialChain 与 SimpleSequentialChain 可为聊天机器人流水线实现模块化工作流，同时 StrOutputParser 能确保输出结构化数据（如 JSON）。

动态工作流：LangChain 使用 ConditionalChain 和 systemmessage 模板等工具，支持自适应工作流，与动态内容生成的 RAG（检索增强生成）原则保持一致。