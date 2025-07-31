近年来，生成式人工智能工具的兴起，例如 OpenAI 的 ChatGPT、Anthropic 的 Claude 以及 IBM® watsonx.ai，已经改变了我们与大语言模型 (LLM) 的交互方式。这些模型能够在各种任务中生成类人响应，从创意写作到客户支持，从编程辅助到企业环境中的决策支持。

然而，这些输出的质量并不仅仅取决于 AI 模型本身。在许多情况下，这取决于提示的制作方式。即使对初始提示进行微小修改，也可能显著影响模型的响应，有时能提高相关性、准确性或连贯性，而有时则可能使其变差。

这正是提示优化发挥作用的领域。它指的是通过优化输入提示，使大语言模型 (LLM) 生成更准确、更相关且高质量结果的实践。

本文探讨了如何通过改进、迭代和情境来优化您的提示，以帮助您从 LLM 中获得更好的输出。但是首先，让我们定义一下提示优化的真正含义以及它如何融入更广泛的 AI 交互环境。