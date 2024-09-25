用户查询： 该流程从用户查询开始，例如“该产品性价比很高”。

矢量存储：所有示例都存储在矢量存储中，这是一个针对语义搜索优化的数据库。当收到用户查询时，系统执行语义匹配，从矢量存储中找到最相关的示例。

检索相关示例：只检索最相关的示例并用于形成提示。在此示例中，检索增强生成 (RAG) 用于从矢量存储中检索示例，这有助于根据特定查询定制提示。虽然 RAG 并非少样本提示所必需，但它可以通过确保使用最相关的上下文示例，显著增强该流程，从而在某些场景中提高模型的性能。

形成提示：根据检索到的示例和用户查询构建提示。例如，提示可能如下所示：