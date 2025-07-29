异常检测：通过使用情境学习，LLM 可以获得一些正常和异常网络活动的标注示例。然后，该模型可以准确地将新流量实例分类为正常或可疑，从而实现灵活高效的监控，而无需进行大量重新训练。这种方法可广泛应用于各种网络安全和网络管理任务。

例如，某研究论文展示了在无线环境中应用大语言模型（特别是 GPT-4）进行情境学习以实现自动网络入侵检测的案例。4他们摒弃了需要大量标注数据和高成本微调的传统方法，设计了三种情境学习方案：示例说明式、启发引导式与交互对话式。这些方法通过在提示中提供一些标注示例，并结合特定领域的问题来提高准确性，从而指导 GPT-4 识别攻击类型。在具有 9 种分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击类型的真实数据集上进行测试，结果显示性能有所改善。这些改进表明准确性和 F1-Score 提高了约 90%，而 GPT-4 仅用 10 个示例就达到了 95% 以上。这个例子展示了情境学习如何使 LLM 能够快速适应，并在实际的网络安全场景中以极少的训练数据有效执行任务。

特定领域的自然语言处理 (NLP)：ICL 通过使用提示中的相关示例，让 LLM 在专门任务中表现出色。这种方法解决了领域特定自然语言处理 (NLP) 任务中标签数据可能稀缺或微调不可行的难题。该路线允许模型仅根据推理过程中提供的情境线索进行调整并生成准确的结果。

一项研究表明，通过 ICL，LLM 可以有效分析航空安全报告，解决语义稀疏性以及需要高计算成本微调等挑战。。5该研究使用 BM25（一种信息检索算法，用于根据文档与搜索查询的相关性进行排名）来选择最相关的提示示例。该模型通过 8 个示例实现了高达 80.24% 的准确性和 84.15% 的 F1 分数，显著提高了分类准确性。通过在提示中提供高质量且相关的示例，模型能够将其理解进行泛化，从而准确地对未见过的报告进行分类。通常，通过增加精心挑选的示例数量可以提高模型的性能，因为模型能够获得更多情境，并更好地捕捉数据中的潜在模式。这种方法表明，通过战略性示例选择的 ICL 能够使 LLM 有效理解和分类专业的航空数据，为领域特定的 NLP 任务提供了一个实用的解决方案。

情感分析：ICL 使 LLM能够通过提供少量带标签的文本示例来分析情感（例如，“服务很棒 → 正面”，“产品糟糕 → 负面”）。当给出一条新的未标注句子时，模型能够高准确地推断其情感倾向。这种方法简化了客户体验分析、意见挖掘和品牌监控中的任务。

情境学习代表了我们与大型语言模型交互并从中提取智能的一种根本性转变。这使得模型能够通过使用任务描述和一些示例来动态适应新任务，ICL 为 AI 系统带来了灵活性、高效率和可访问性。它弥合了静态预训练模型与动态现实世界需求之间的差距，使得单个模型只需观察几个例子就能执行广泛的任务。随着学习算法、预训练策略、提示设计和示例优化等方面的研究不断推进，ICL 有望成为通用人工智能的基石，为各行业打造更加自适应、可解释且可扩展的系统铺平道路。