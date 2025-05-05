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模型参数是机器学习模型的内部配置变量，用于控制其处理数据和进行预测的方式。参数值可以决定人工智能 (AI) 模型的输出是否反映现实结果，即它如何将输入数据转换为输出（例如生成的文本或图像）。
并非所有深度学习模型都共享同一组模型参数。大型语言模型 (LLM) 使用权重和偏差来处理数据。同时，线性回归模型和支持向量机 (SVM) 都有各自的参数，例如线性模型系数或支持向量。
权重是模型的基本控制旋钮或设置，用于确定模型如何评估新数据并进行预测。它们是 LLM 的核心参数，在训练过程中学习而得。LLM 可以配置数百万甚至数十亿的权重。
权重是数值变量，用于设置数据集中的功能对输出的相对重要性。在神经网络中，权重决定神经元之间的连接强度：一个神经元的输出影响下一个神经元的输入的程度。
偏差使神经网络能够独立于模型权重和输入来调整输出。权重属于可调变量，而偏差则是作为阈值或偏移量的恒定参数。偏差有助于模型概括并捕捉数据集中的更大模式和趋势。
神经网络使用激活函数来确定神经元是否激活并生成输出。偏差可以调整此功能，增加灵活性，允许神经元激活，而不管其输入总和是否足以触发激活。
偏差参数是与算法偏差不同的概念，后者是指模型产生歧视性结果的情况。偏差也可以指代由于模型对数据做出了不正确的假设，导致预测值与实际值之间出现偏差的错误类型。
由于超参数决定了训练过程，因此许多超参数都会影响模型参数的最终配置。其中包括：
轮次：整个训练数据集在训练过程中通过模型的迭代次数。
批次大小：每轮训练中的训练数据量。模型会在每批次之后迭代更新其权重和偏差。
学习率：模型更新权重的程度。
动量：模型更新权重的方向与之前更新的方向相同，而非相反。
参数在模型性能中起着至关重要的作用。它们会影响网络中的神经元处理数据和生成输出的方式。在数据科学中，输入数据由被称为“功能”的质量和特征组成。但并非所有功能在理解数据和做出良好预测方面都具有同等重要性。
考虑设计一个旨在将动物分类为哺乳动物或鱼类的模型。由于哺乳动物和鱼类都是脊椎动物，因此“功能”特征不会影响模型的预测。相反，由于所有鱼类都有鳃，而哺乳动物没有，因此“有鳃”这个特征对模型来说更为重要。
权重根据信息相关度调节神经元连接强度。连接越强，相应神经元间传递的信息相较于其他信息的重要性就越高。
从实用角度来看，参数也会影响模型性能：
当模型与其训练数据拟合得过于紧密且无法推广到新数据时，就会发生过拟合。模型的参数越多，发生过拟合的可能性就越大或越严重，而模型也会与特定的训练数据集进行自定义拟合。模型设计人员使用交叉验证和暂退正则化等技术来缓解过拟合。
具有更多参数的模型可以处理更复杂的任务。参数数量的增加使模型对数据的理解更加细致入微。但如前所述，这可能会导致过度拟合。
参数越多，模型规模越大，并且需要更多计算资源。ChatGPT 等领先的生成式 AI 应用程序背后的强大模型拥有数十亿个参数，需要消耗大量的水电能源，同时培训成本高达数百万美元。
在传统的机器学习方法中，模型会通过包括前向和后向传播的两阶段训练流程来设置参数。
前向传播是指数据在模型中的移动。神经元接收信息，计算输入权重并添加偏差。然后，激活函数确定该值是否足以触发神经元激活。如果可行，神经元就会激活并通过网络传递输出。该链路将持续运行，直至模型生成最终输出。
第二阶段是反向传播，即backwards propagation 或 backpropagation。此阶段计算模型的误差：其输出值与真实世界值之间的差异。为此，梯度下降优化算法会测量损失函数的梯度。该模型根据梯度更新权重和偏差，目的是最小化损失函数并生成更好的预测。
前向-后向传播过程继续运作，直至损失函数成功最小化，表明模型性能达到最佳水平。模型性能是根据 LLM 评估指标（例如生成文本的一致性）来判断的。
机器学习研究人员已经确定了一系列可以帮助模型获得最佳参数配置的技术。
通过在较小的特定领域数据集上进一步训练，微调可使训练有素的模型适应下游任务。微调后的模型会更新其参数，使其足以学习新任务，同时保留泛化能力。
正则化向损失函数增加了惩罚，以防止模型过度改变权重。
提前停止会在模型不再显示出改进迹象时结束验证，从而节省资源并最大限度避免收益递减。
迁移学习鼓励模型将过往知识应用于新任务中，从而避免忘记已学知识。
参数隔离会在针对新任务训练模型时冻结某些参数，防止模型更新导致丢失过往知识。
重播会在针对新任务进行训练时，定期将模型暴露于先前数据的“内存缓冲区”中。缓冲区与新数据相混合，以刷新模型记忆，从而避免夸大的权重调整。
量化将训练有素的模型权重替换为不太精确的值，在保留知识的同时降低计算要求。一般来说，量化是将高精度格式映射到低精度格式的途径。
交叉验证将训练数据分为称为折叠的子集，一个用于训练，一个用于测试。该过程使用不同的数据分组重复多次。
超参数调整是优化模型超参数的过程。最佳超参数可在训练后生成最佳模型参数值。
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