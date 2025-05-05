权重是模型的基本控制旋钮或设置，用于确定模型如何评估新数据并进行预测。它们是 LLM 的核心参数，在训练过程中学习而得。LLM 可以配置数百万甚至数十亿的权重。

权重是数值变量，用于设置数据集中的功能对输出的相对重要性。在神经网络中，权重决定神经元之间的连接强度：一个神经元的输出影响下一个神经元的输入的程度。