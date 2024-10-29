人工智能 (AI) 系统使用算法来发现数据中的模式和洞察分析，或预测一组给定输入变量的输出值。有偏见的算法会以导致有害决策或行动的方式影响这些洞察分析和输出， 促进或延续歧视和不平等， 并削弱对 AI 和使用 AI 的机构的信任。这些影响可能会给企业带来法律和财务风险。例如，根据欧盟 AI 法案，不遵守其禁止的 AI 行为可能意味着处以高达 35,000,000 欧元或全球年营业额 7％ 的罚款，以较高者为准。

当人工智能系统在医疗保健、执法和人力资源等领域支持改变生活的决策时，算法偏见尤其令人担忧。偏见可以通过多种方式进入算法，例如偏斜或有限的训练输入数据、主观的编程决策或结果解释。

减少算法偏见首先要在整个 AI 生命周期中应用 AI 治理原则，包括透明度和可解释性。