可解释 AI 用于说明 AI 模型、其预期影响和潜在偏见。它可帮助描述模型的准确性、公平性、透明度以及人工智能驱动型决策的结果。可解释 AI 至关重要，可在组织将 AI 模型投入生产时帮助组织建立信任和信心。AI 可解释性还有助于组织采用负责任的 AI 开发方法。

AI 的先进程度越来越高，人类已经很难去理解和追溯算法是如何得出结果的。整个计算过程变成了通常所说的无法解释的“黑匣”。这些黑匣模型是直接从数据创建的。而且，即使是创建算法的工程师或数据科学家也无法理解或解释这些算法内部到底发生了什么，或者 AI 算法是如何得出特定结果的。

了解启用 AI 的系统如何产生特定输出会带来诸多好处。可解释性可帮助开发人员确保系统按预期运行，满足监管标准可能也需要可解释性，或者如果要允许受决策影响的人质疑或更改结果，那么可解释性也十分重要。¹