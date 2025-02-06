使用知识图谱实现 Graph RAG

图检索增强生成 (Graph RAG) 正成为一种强大的技术，用于生成式 AI 应用，以利用特定领域的知识和相关信息。Graph RAG 是矢量搜索方法的一个替代方案，这些方法使用矢量数据库。

知识图谱是一种知识系统，其中图数据库（如 Neo4j 或 Amazon Neptune）可以表示结构化数据。在知识图谱中，数据点之间的关系称为边，其重要性与数据点本身的连接（称为顶点，有时也称为节点）同样重要。知识图谱使得遍历网络变得容易，并能处理关于关联数据的复杂查询。知识图谱特别适用于涉及聊天机器人、身份识别、网络分析、推荐引擎、客户 360 和欺诈检测的应用场景。

Graph RAG 方法利用图数据库的结构化特性，为检索到的网络或复杂关系信息提供更丰富的深度和上下文。当图数据库与大型语言模型 (LLM) 结合使用时，开发者可以从文本等非结构化数据中自动化图谱创建过程的大部分工作。LLM 可以处理文本数据并识别实体，理解它们的关系并用图形结构表示它们。

创建 Graph RAG 应用有多种方式，例如使用微软的 GraphRAG，或将 GPT-4 与 LlamaIndex 结合。在本教程中，您将使用 Memgraph（一个开源图数据库解决方案）通过在 watsonx 上使用 Meta 的 Llama 来创建一个 rag 系统。Memgraph 使用声明性查询语言 Cypher。它与 SQL 有一些相似之处，但侧重于节点和关系，而不是表和行。您可以让 Llama 3 从非结构化文本创建并填充图数据库，并在数据库中查询信息。