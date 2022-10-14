目视检查是一种通过肉眼检测缺陷的技术，以确保设备正常工作或制造的产品符合规格。这包括亲自目视检查或通过数字图像远程进行检查。
用人眼检查设备、产品和材料是最古老、最简单的视觉检查形式。它至今仍在制造业、能源工业和医疗领域中使用，因为它可以有效检测表面缺陷。
在前数字时代，检查人员接受了识别缺陷的培训，有时是肉眼识别，而在其他情况下，则使用最简单的工具，例如灯光和放大镜。随着便携式高质量相机和无人机的进步，视觉检查已发展到一个新阶段。
如今，各大公司均会收集机械、所造产品和物理操作的其他方面的数字图像和视频，以便进行视觉检查。您可从远程位置实时检查视频片段和图像，或在检索到用于收集图像的摄像头后在后续进行检查。
如今，使用人工智能 (AI) 的软件也被用于自动化视觉检测。通过“训练”计算机读取图像并确定其是否符合可接受的标准，公司可以自动执行视觉检查过程，从而节省时间，有时还能提高准确性。这包括识别风力涡轮机顶部的腐蚀，以及识别产品电子设备中的故障连接器。
将 AI 集成到视觉检查系统的一个例子是汽车行业。当今的汽车制造商使用图像和深度学习在生产流程的早期快速、一致地识别缺陷。
这项技术也被称为智能视觉检测，借助这项技术，组织可以在各种环境下更快、更准确、更经济地进行检测。通过采用机器进行目视检测，公司可以将人员从危险区域和密闭空间（例如储罐）中撤离，从而在保护工人安全的同时，不牺牲目视检测的优势。
视觉检查是无损检测 (NDT) 的一种形式。无损方法允许检查员评估系统或组件，且无需永久更改它。除视觉检查外，NDT 还包括排放、射线照相、X 射线、红外和超声波测试等检查技术。
NDT 是制造业或工业运营中经常使用的一个术语；但是，它也应用于其他几个行业。例如，评估某人是否出现骨折的 X 光片，或是审查文档并指出需修改的错误的校对员，也属于某种 NDT。
由于目视检查只关注表面，因此组织通常会将其与其他测试方法配合使用。
每个行业和组织都有自己的目视检查流程。然而，在检测工作流程中，目视检测流程中经常会发现一些共性。其中包括：
一旦建立了流程，组织可以使用各种方法来进行视觉检查，包括：
为确保质量和安全，视觉检查已使用多年。此外，它还具备以下优点：
当质量控制和安全至关重要时，将使用或可能必须执行视觉检查，这包括以下用例：
直到最近，视觉检查仍是一个难以自动化的过程。在那时，计算机的识别能力尚不能达到裸眼的水平。然而，AI 功能的最新进展使自动视觉检查功能更加高效和准确。
工程师必须克服的一个主要障碍是计算机无法处理图像的内容。计算机视觉帮助解决了这个问题。这个过程使计算机能够从数字图像、视频和其他视觉输入中获取有意义的信息。计算机现在不仅可以处理图像，还可以生成可用于采取纠正措施或提出建议的数据洞察。
以下是计算机视觉提供的一些功能：
让计算机视觉成为质量和检查团队手中的强大工具。IBM Maximo Visual Inspection 借助支持深度学习功能的视觉检查工具，使业务用户更容易使用深度学习计算机视觉技术。
IBM Maximo Visual Inspection 是一款用于标记、训练、部署人工智能视觉模型的直观工具集，借助它无需编程即可发挥计算机视觉的强大功能，实现自动化视觉检查。