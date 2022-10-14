用人眼检查设备、产品和材料是最古老、最简单的视觉检查形式。它至今仍在制造业、能源工业和医疗领域中使用，因为它可以有效检测表面缺陷。

在前数字时代，检查人员接受了识别缺陷的培训，有时是肉眼识别，而在其他情况下，则使用最简单的工具，例如灯光和放大镜。随着便携式高质量相机和无人机的进步，视觉检查已发展到一个新阶段。

如今，各大公司均会收集机械、所造产品和物理操作的其他方面的数字图像和视频，以便进行视觉检查。您可从远程位置实时检查视频片段和图像，或在检索到用于收集图像的摄像头后在后续进行检查。

如今，使用人工智能 (AI) 的软件也被用于自动化视觉检测。通过“训练”计算机读取图像并确定其是否符合可接受的标准，公司可以自动执行视觉检查过程，从而节省时间，有时还能提高准确性。这包括识别风力涡轮机顶部的腐蚀，以及识别产品电子设备中的故障连接器。

将 AI 集成到视觉检查系统的一个例子是汽车行业。当今的汽车制造商使用图像和深度学习在生产流程的早期快速、一致地识别缺陷。

这项技术也被称为智能视觉检测，借助这项技术，组织可以在各种环境下更快、更准确、更经济地进行检测。通过采用机器进行目视检测，公司可以将人员从危险区域和密闭空间（例如储罐）中撤离，从而在保护工人安全的同时，不牺牲目视检测的优势。