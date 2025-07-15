机器学习中的模型选择

AI 模型 的选择之所以重要，是因为它决定了 机器学习 系统的最终表现。不同的模型各有优劣，选择合适的模型直接影响项目的成败。在创建和部署 ML 模型的更大 机器学习管道 中，模型选择处于早期阶段。

某些任务需要复杂的模型来捕捉大型 数据集 的细节，但可能难以泛化到新数据。这可能还会带来更高的计算和资源需求。另一些任务则更适合使用体量较小、结构简单、专为单一目的而设计的模型。

为任务选择正确的模型可以：