分类模型是一种机器学习模型，它将数据点划分为称为类的预定义组。分类器是一种预测建模类型，它能从输入数据中学习类别特征，并学会根据这些学习到的特征为新数据分配可能的类别。1 分类算法在数据科学中被广泛用于预测模式和预测结果。事实上，它们在现实世界中有诸多用例，例如，根据潜在健康风险对患者分类和垃圾邮件过滤。

分类任务可以是二元的，也可以是多类的。在二元分类问题中，模型在两个类别之间进行预测。例如，垃圾邮件过滤器将电子邮件分类为垃圾邮件与非垃圾邮件。多类分类问题将数据分为两个以上的类别标签。例如，图像分类器可以使用大量类标签对宠物图像进行分类，例如狗、猫、美洲驼、鸭嘴兽等。

一些来源（尤其是网上来源）将分类视为一种监督式机器学习形式。但是分类器并不仅仅属于监督学习领域。分类问题的无监督学习方法一直是近期研究的重点。