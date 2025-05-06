由原始转换器论文作者（Vaswani 等人，2017 年）定义的正弦位置编码公式如下所示：

偶数位置：

P E p o s , 2 i = sin ( p o s 10000 2 i / d m o d e l )

奇数位置：

P E p o s , 2 i + 1 = cos ( p o s 10000 2 i / d m o d e l )

k ：词汇在句中的位置（如首词为 0，次词为 1，依此类推。）

i ：嵌入向量的维度索引。映射到列索引。2i 表示偶数位置，2i+1 表示奇数位置

d m o d e l ：预定义的词元嵌入维度（如 512）

n ：用户定义的标量值（如 10000）