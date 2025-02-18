自我注意力是机器学习模型中使用的一种注意力机制。该机制通过评估输入序列中各 token 或词汇的重要性，从而更精准地捕捉元素间的内在关联。其是 Transformer 模型的核心组件，这一强大的人工智能架构对自然语言处理任务至关重要，且已成为多数现代大语言模型的基础。

自注意力机制是随着研究者提出的 Transformer 神经网络架构而问世的。该架构旨在解决使用卷积神经网络 (CNN) 和循环神经网络 (RNN) 的传统机器学习模型所存在的挑战。 1

传统序列模型虽与Transformer 模型共享编码器-解码器架构，但其采用逐步处理或序列到序列的数据处理方式。这种运作机制对并行化计算构成挑战——并行化本可通过同步计算输入序列各部分的注意力权重，有效缩减运算时间并提升输出生成效率。



通过实现训练样本内的并行化处理，自注意力对大语言模型的发展起到了关键推动作用。这种方法的价值在于：序列越长，内存限制对跨训练样本批处理的约束就越显著。借助自注意力技术，大语言模型的训练数据可被拆分为多个批次，并在多个GPU上并行处理。1 通过这种高效的并行批处理，自注意力有效降低了训练机器学习模型所需的计算资源消耗。

自注意力机制不仅有助于高效分配计算负载，还实现了同步处理注意力权重的能力。该能力使模型能够聚焦于输入序列的相关部分，动态预测序列中每个元素的重要性。自注意力机制非常适用于机器翻译、情感分析和文本摘要等 NLP 任务。