语言模型通过估算词汇在句子中的出现概率及句子本身存在的可能性，成为众多 NLP 应用的重要基础模块。但这类模型通常需要大量训练数据才能在特定任务和领域发挥作用。

大型深度学习语言模型正是为解决这些普遍存在的训练数据问题而设计。它们通过海量未标注数据预训练形成通用深度学习模型，下游用户只需使用少量标注数据对预训练模型进行微调，即可创建任务专用模型（这种技术称为迁移学习）。这代表了 NLP 领域的重大突破：现在用较小训练数据集也能达到顶尖性能。

在不久之前，RNN 模型还是 NLP 语言模型的技术标杆。这类模型适用于抽象摘要、机器翻译和通用自然语言生成等序列任务。RNN 模型按照语汇在上下文中出现的顺序逐词进行处理，这导致模型难以并行，也很难在长文本输入中保持上下文关系。正如我们在之前的文章中讨论过的，在自然语言处理中，语境至关重要。

2017 年问世的 Transformer 模型成功突破了这些限制。Transformer 模型（如 BERT 与 GPT）采用注意力机制，能够精准捕捉语句中对接下来的词语最具预测价值的关键词。借助这种机制，Transformer 可以同时处理整个输入词序列，并准确建立词语间的关联依赖——无论这些词在文本中的间隔有多远。因此，Transformer 具备高度并行化能力，能以更快速度训练更庞大的模型，并利用上下文线索有效解决困扰文本处理的诸多语义模糊问题。

不同的 Transformer 模型各有独特优势。在今年以来，BERT 一直是深度学习 NLP 领域最受欢迎的模型，在众多自然语言处理任务中实现了顶尖性能。

该模型基于 25 亿单词训练而成，其核心优势在于采用双向学习机制：同时捕捉从左到右与从右到左的上下文信息。通过掩码语言模型优化训练方式，BERT 在少量预训练步骤后即超越单向训练效果。结合下一句预测训练，模型能深入理解句子间逻辑关系（如判断句子 B 应出现在句子 A 之前或之后），从而获取更丰富的语境信息。例如，它能准确理解下列句子中"bank"的语义差异：“Raise your oars when you get to the river bank”（划到河岸时收起船桨）与“The bank is sending a new debit card”（银行将寄送新借记卡），通过左侧“河”与右侧“借记卡”的语境线索实现精准辨析。

与 BERT 不同，GPT 模型采用单向架构。其显著优势在于庞大的预训练数据规模：第三代 GPT-3 模型使用 1750 亿参数进行训练，体量约为前代模型的 10 倍。这种超大规模预训练模型使用户仅需极少数据微调即可完成新颖的 NLP 任务。虽然 Transformer 架构普遍降低了模型训练所需数据量，但 GPT-3 相较 BERT 具有更明显的数据效率优势。

例如仅需 10 个例句即可生成关于“人类为何不应恐惧AI”的议论文（当然，这些自由创作文章的质量波动也揭示了当前技术的局限性）。