特征空间是与各种可能性相关联的向量空间，这些可能性不是数据点的可能性，而是可能描述特定数据点集合特征的有意义特征值的可能性。例如，在处理图像数据的模型中，特征空间的每个维度可能对应于模型训练数据中存在的特定形状、纹理或颜色图案。

特征空间通常会省略嵌入空间维度中不包含任何特征的信息。继续以图像数据为例，特征空间将排除背景或空白区域。从更大的嵌入空间中分离出有意义的特征的过程称为特征提取。

“特征空间”和“潜在空间”经常互换使用，但并不总是同义词。鉴于特征提取通常需要数据的压缩表示，其中省略了无用的信息，因此这些概念密切相关。然而，某些特征可能不一定与数据的底层结构相关。因此，潜在空间通常是特征空间的低维表示，仅包含通过机器学习被识别为与当前任务最相关的特征子集。



