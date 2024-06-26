它是机器学习中最常用的聚类方法之一。与监督学习不同，该算法使用的训练数据是未标记的，即数据点没有定义的分类结构。

虽然存在多种类型的聚类算法，包括排他性、重叠性、层次性和概率性，但 K 均值聚类算法是排他性或“硬”聚类方法的一个示例。这种分组形式规定一个数据点只能存在于一个集群中。这种类型的集群分析通常用于数据科学中的市场细分、文档聚类、图像分割和图像压缩。K 均值算法因其高效、有效、简单等特点，在聚类分析中被广泛应用。

K 均值是一种基于中心点的迭代聚类算法，它根据中心点之间的距离将数据集划分为相似的组。中心点或集群中心是集群内所有点的平均值或中位数，具体取决于数据的特征。