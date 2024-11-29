与软件开发中的技术栈（或技术堆栈）类似，AI 堆栈将各种元素组织成不同的层，这些层协同工作，从而实现高效、可扩展的 AI 实施。这种分层方法将构建 AI 解决方案的复杂过程分解为易于管理的组件，使团队能够专注于各个方面，而不会忽略大局。

从数据处理到模型部署，堆栈中的每一层都代表一种特定功能，从而更容易识别依赖关系、分配资源和系统地应对挑战。这种模块化视图提高了清晰度，尤其是在多学科团队中工作时，因为它能让大家共同理解各种组件是如何交互的。

不同的 AI 应用程序将涉及 AI 堆栈中的多个层。例如，Red Hat OpenShift 是一个企业级 Kubernetes 平台，旨在大规模管理容器化应用程序，几乎用于 AI 堆栈的所有层。



AI 领域的不同参与者以不同的方式组织 AI 堆栈，以不同的顺序排列组件，或强调不同的组件或功能。这是因为，无论是在用例层面还是在组织层面，AI 的方法都会有所不同。此外，AI 开发环境在不断变化。

接下来是企业 AI 堆栈的通用版本。您可以通过查看 IBM 的生成式 AI 技术栈，了解更多有关 IBM 的生成式 AI (gen AI) 和大型语言模型 (LLM) （想一想 OpenAI 的 GPT）的方法。