ML 是 AI 的一个重点领域，它利用数据和算法来模仿人类的学习方式，并随着时间的推移提高答案的准确性。ML 依靠决策过程来做出预测或分类信息，依靠误差函数来评估其工作的准确性，以及大型语言模型 (LLM) 和模型优化过程来减少已知示例和模型估计之间的差异。ML 算法会重复这一“评估和优化”过程，直到达到所定义的模型精度阈值。



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