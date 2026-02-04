随着组织扩展其 AI 和生成式 AI (gen AI) 工作负载，AI 主权已成为优先事项。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一项研究，约 79% 的受访高管认为，到 2030 年 AI 将对其收入产生积极影响。这种快速采用带来了对 AI 基础设施的新依赖，并引发了围绕控制、合规和竞争的问题。
总体而言，数字主权对政府和企业都变得至关重要。IBM 2025 年 CEO 研究显示，领导者们在应对主权相关挑战的同时，专注于 AI 和云战略。这一趋势正在推动对主权云和 AI 的投资，使从初创公司到大型企业的企业能够完全控制和治理这些技术。
世界各国政府也在建设主权 AI 能力并推进国家 AI 战略。他们这样做是为了保护国家安全关切，并确保公共部门中 AI 系统的技术主权
最后，AI 技术引发的主权问题超越了传统的 IT 基础设施。例如，基础模型和大语言模型 (LLM) 等 AI 模型依赖于持续的训练和更新，而推理则在复杂的 IT 环境中实时发生。法规要求不仅包括数据存储（例如私有云存储），还包括模型性能和决策操作。总之，将控制构建到系统架构中已成为必要。
AI 主权涉及摆脱传统的数据驻留和数据存储模式。AI 系统持续运行，实时处理敏感信息，并做出需要持续治理和监督的独立决策。
它应被视为一个涉及以下核心组件的整体战略：
组织必须控制 AI 技术，包括模型、算法和训练过程，无论是专有还是开源的。
数字主权使企业能够检查模型如何工作、理解它们为何做出特定决策，并验证 AI 行为是否符合内部规则和法规要求。
组织通过针对其独特需求和用例而设计的各种基础设施和 AI 策略来实现 AI 主权。这些 方法包括：
AI 主权带来了多种好处，帮助组织控制其 AI 环境。随着全球 AI 产业到 2031 年向 1 万亿美元规模扩张¹，这些优势变得越来越关键。
AI 主权的优势包括以下几点：
AI 主权计划始于制定与现有基础设施和业务目标相对应的最佳实践。
确定数据驻留需求、法规义务、运营独立性标准和可接受的风险阈值。使用此计划来指导架构决策以及 供应商或合作伙伴的选择。
在基础设施层面嵌入控制，而不是将其分层添加到现有系统上。这种 设计包括客户运营的控制平面以及在界定范围内运行的受治理的 AI 推理。
部署对数据流、模型行为、访问模式和运营活动的实时可见性。自动化监控使组织能够按需展示合规性并检测主权违规行为。
制定定义 AI 使用、数据处理要求、模型审批流程和事件响应程序的政策。AI 治理确保技术控制符合组织价值观和法规要求。
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