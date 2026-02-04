随着全球 AI 采用率的提高，AI 主权已从数据驻留问题演变为一种整体战略。现代 AI 系统持续运行，依赖敏感数据和专有模型。它们在问责性、可审计性和数据治理方面带来了新的挑战。

企业现在需要对其数据的存储位置和使用方式拥有控制权。他们需要对谁在操作 AI 平台、模型在何处以及如何部署、法规要求是否得到执行等进行 AI 驱动的治理。

总体而言，AI 主权超越了典型的数据主权和数据合规法规。它涉及保持对数据安全和合规的自主权，确保运营弹性，并在 AI 时代保持竞争力。