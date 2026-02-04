人工智能 IT 基础设施

什么是 AI 主权？

发布日期 2026年2月4日
配备许多电脑屏幕的控制中心
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

AI 主权的定义

AI 主权是一个组织或国家对其人工智能 (AI) 技术栈（包括相关 IT 基础设施、数据、AI 模型和运维）的控制能力。

随着全球 AI 采用率的提高，AI 主权已从数据驻留问题演变为一种整体战略。现代 AI 系统持续运行，依赖敏感数据和专有模型。它们在问责性、可审计性和数据治理方面带来了新的挑战。

企业现在需要对其数据的存储位置和使用方式拥有控制权。他们需要对谁在操作 AI 平台、模型在何处以及如何部署、法规要求是否得到执行等进行 AI 驱动的治理

总体而言，AI 主权超越了典型的数据主权数据合规法规。它涉及保持对数据安全和合规的自主权，确保运营弹性，并在 AI 时代保持竞争力。

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为什么 AI 主权很重要？

随着组织扩展其 AI 和生成式 AI (gen AI) 工作负载，AI 主权已成为优先事项。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一项研究，约 79% 的受访高管认为，到 2030 年 AI 将对其收入产生积极影响。这种快速采用带来了对 AI 基础设施的新依赖，并引发了围绕控制、合规和竞争的问题。

总体而言，数字主权对政府和企业都变得至关重要。IBM 2025 年 CEO 研究显示，领导者们在应对主权相关挑战的同时，专注于 AI 和战略。这一趋势正在推动对主权云和 AI 的投资，使从初创公司到大型企业的企业能够完全控制和治理这些技术。

世界各国政府也在建设主权 AI 能力并推进国家 AI 战略。他们这样做是为了保护国家安全关切，并确保公共部门中 AI 系统的技术主权

最后，AI 技术引发的主权问题超越了传统的 IT 基础设施。例如，基础模型大语言模型 (LLM) 等 AI 模型依赖于持续的训练和更新，而推理则在复杂的 IT 环境中实时发生。法规要求不仅包括数据存储（例如私有云存储），还包括模型性能和决策操作。总之，将控制构建到系统架构中已成为必要。

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AI 主权与主权 AI

术语“AI 主权”和“主权 AI”密切相关，且经常互换使用。虽然它们通常被视为同义词，但理解它们的细微差别有助于阐明企业需要对其 AI 系统实现何种控制。

  • AI 主权： AI 主权指组织或国家对其 AI 生态系统（包括数据、模型、运维和治理）的控制。它包括决定如何使用 AI 系统、谁操作它们以及它们是否符合当地规则的权力。
  • 主权 AI： 主权 AI 涉及组织直接构建和控制的基础设施和技术能力（例如数据中心GPU、计算资源）。它还包括在区域边界内使用本地数据构建、训练和部署的 AI 模型。

总之，主权 AI 为 AI 主权提供了必要的技术基础。

AI 主权如何运作？

AI 主权涉及摆脱传统的数据驻留和数据存储模式。AI 系统持续运行，实时处理敏感信息，并做出需要持续治理和监督的独立决策。

它应被视为一个涉及以下核心组件的整体战略：

  • 数据主权
  • 运营自主
  • 数字主权
  • AI 基础设施

数据主权

组织确保 AI 系统中使用的所有数据（例如训练数据集、实时输入、模型输出）始终受其生成所在国家或地区法律的约束。

数据主权不仅仅涉及存储位置。它涵盖了数据如何流经 AI 管道、谁可以访问数据以及数据在其生命周期中如何受到保护。

运营主权

对 AI 系统的持续控制确保关键基础设施始终可用且可访问。这一范围包括保留对系统可用性、性能管理、灾难恢复 (DR)、 网络恢复 和自动化能力的控制权。

运营主权还包括审计操作、修改配置以及确保业务连续性的能力，即使在地缘政治动荡和法规变化期间也是如此。

数字主权

组织必须控制 AI 技术，包括模型、算法和训练过程，无论是专有还是开源的

数字主权使企业能够检查模型如何工作、理解它们为何做出特定决策，并验证 AI 行为是否符合内部规则和法规要求。

AI 基础设施

AI 基础设施包括用于 LLM 训练和推理的 GPU 单元（例如 NVIDIA GPU）、具有足够计算和存储容量的数据中心网络基础设施和 API

这些资源提供了支持大规模 AI 应用程序和工作负载所需的加速计算基础。

AI 开发与部署模型

组织通过针对其独特需求和用例而设计的各种基础设施和 AI 策略来实现 AI 主权。这些 方法包括：

  • 公有云与混合云
  • 本地部署与分布式云

公有云与混合云

一些组织将公有云混合云环境用于 AI 驱动的工作负载。他们通过区域特定的基础设施、客户管理的加密密钥和自动化治理框架等控制手段来维护主权。

这种方法通常建立在主权云基础之上，在保持对数据和运营控制的同时，提供了可扩展性和运营效率。

本地部署与分布式云

其他企业选择本地部署或分布式云模型以实现最大程度的自主性，在其自有数据中心内或通过本地控制的提供商来运营 AI 基础设施。

这种方法有助于保持对工作流和整个 AI 技术栈的直接控制权。

AI 主权的优势

AI 主权带来了多种好处，帮助组织控制其 AI 环境。随着全球 AI 产业到 2031 年向 1 万亿美元规模扩张¹，这些优势变得越来越关键。

AI 主权的优势包括以下几点：

  • 安全与数据保护：使受到严格监管的行业（例如医疗保健、金融）中的组织能够实施定制化的安全控制、零信任访问和增强的加密。这些数据保护能力可以保护专有数据、知识产权和模型运营。此类网络安全措施也有助于防范恶意行为者和供应链威胁。
  • 法规合规与风险缓解：提供持续证明符合法规（例如 GDPR、HIPAA、《欧盟 AI 法案》）所需的架构和控制措施。组织可以展示 AI 系统在何处运行、数据如何被使用以及决策如何被做出。这有助于避免处罚并维护跨司法管辖区的市场准入。
  • 运营弹性与业务连续性：减少对外部 AI 解决方案提供商和外国控制的基础设施的依赖，建立对地缘政治干扰、供应商中断和不断变化的法规的防护能力。即使外部因素影响了对 AI 服务的访问，组织也能够维持运营并保护收入来源。
  • 竞争优势与 AI 创新：使组织能够更快地创新、保护专有能力并保持竞争力。通过控制 AI 基础设施和模型，组织可以使用敏感数据对系统进行微调，并根据特定需求定制 AI 行为。
  • 可持续性与资源控制：通过控制 AI 工作负载的运行位置和方式、利用可再生能源以及使运营与环境承诺保持一致，使企业能够根据本地优先级简化能源消耗和资源配置。

AI 主权最佳实践

AI 主权计划始于制定与现有基础设施和业务目标相对应的最佳实践。

明确主权要求

确定数据驻留需求、法规义务、运营独立性标准和可接受的风险阈值。使用此计划来指导架构决策以及 供应商或合作伙伴的选择。
将主权构建到架构中

在基础设施层面嵌入控制，而不是将其分层添加到现有系统上。这种 设计包括客户运营的控制平面以及在界定范围内运行的受治理的 AI 推理。
实施监督与审计

部署对数据流、模型行为、访问模式和运营活动的实时可见性。自动化监控使组织能够按需展示合规性并检测主权违规行为。
保持部署灵活性

设计能够在不同环境（例如本地、私有云边缘）之间移动且具有完全互操作性的系统，同时不丧失主权控制。这种 灵活性减少了供应商锁定，并随着法规、业务需求和计划的演变提供了多种选择。
确定明确的 AI 治理

制定定义 AI 使用、数据处理要求、模型审批流程和事件响应程序的政策。AI 治理确保技术控制符合组织价值观和法规要求。

作者

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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脚注

1 人工智能——全球范围，Statista，2025 年 10 月