AI 数据中心的高计算能力、先进的网络和庞大的存储系统需要大量的电力和先进的冷却系统，以避免断电、停机和过载。Goldman Sachs 预计，到 2030 年，AI 将促使数据中心对电力的需求增加 165%。麦肯锡的分析则显示，全球每年对数据中心容量的需求可能达到 171 至 219 千兆瓦 (GW)，而当前的需求为 60 千兆瓦。

为了满足这些巨大的能耗和冷却要求，一些 AI 数据中心采用了高密度设置。该策略通过性能更好、更节能且包含先进冷却系统的紧凑型服务器配置，最大限度地提高了数据中心的占地面积。

例如，液体冷却通常用水而非空气来传热和散热。它在处理高密度热量方面具有更高的效率，并且提高了电能利用率 (PuE)，后者是用于衡量数据中心能效的指标。另一种冷却方法是热通道和/或冷通道封闭冷却，它可组织服务器机架以优化气流，并最大限度地减少冷热空气的混合。

鉴于这些巨大的电力需求，当今的组织往往需要在其 AI 目标和可持续发展目标之间寻求平衡。其中一个令人印象深刻的案例来自 Apple，它是世界上最大的超大规模数据中心所有者之一。自 2014 年以来，Apple 的所有数据中心完全依靠可再生能源运行，包括沼气燃料电池、水力发电、太阳能发电和风力发电等多种组合。

其他组织则将目光投向地外能源，希望利用太空中的高强度太阳能来建造新的数据中心。轨道数据中心的突破或许能大大降低训练 AI 模型的能源成本，并有望降低多达 95% 的电力费用。