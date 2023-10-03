半导体行业如何利用高性能计算推动创新

随着企业寻求解决其最复杂的挑战，IBM 将继续在计算、网络、存储和安全等关键组件上为客户提供一体化解决方案，同时致力于帮助他们应对监管和效率方面的需求。IBM Cloud HPC 还在平台中内置了安全性和控制功能，帮助各行业客户以托管服务的方式使用 HPC，同时协助他们应对第三方和第四方风险。

通过将用于工作负载管理和调度的工具套件（包括 IBM LSF 和 IBM® Symphony）与混合云环境中的 IBM Cloud HPC 相结合，我们旨在帮助客户利用自动化优化 HPC 作业。这使他们能够更快实现价值、提升性能并降低成本，这些都是像半导体行业这样快速发展的行业所必需的关键能力。

此外，IBM Storage Scale 存储解决方案进一步补充了 IBM Cloud HPC，提供了一个一体化全球集成解决方案，旨在帮助用户以经济高效的方式在混合环境中管理和迁移数据，从而实时执行 HPC 工作负载。

您计划参加在丹佛举行的 Supercomputing 23 吗？欢迎来到 IBM 展位 #1925，了解更多关于 IBM Cloud HPC 的信息，以及它如何以高速和安全性助力您的业务扩展。