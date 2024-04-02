组织使用绿色数据中心来实现更高的能源和资源效率、更长的基础设施生命周期、降低数据中心成本并最大限度减小碳影响。实现这一目标的方法之一是重新利用或回收物理设备以及计算系统产生的热量。绿色数据中心还经常使用太阳能和风能等可再生能源。总体目标是通过采用智能供能方法来优先考虑数据中心效率和环境可持续性。

数据中心可持续性是优化组织资源使用和促进长期可行性的重要组成部分。采用节能措施有助于组织通过降低数据中心的总体能耗来削减成本。

通过在数据中心采用虚拟化、节能硬件和可再生能源等技术，组织可以优化能源使用、尽量减少浪费并节省资金。