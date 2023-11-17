出版日期：2023 年 11 月 30 日
撰稿人：Tom Krantz、Alexandra Jonker
可持续性发展是一项放眼长远的目标：人类要与地球和谐共生，不会因为自己的活动耗尽自然资源。我们的目标是为人类和地球创造一个更可持续的未来。
虽然可持续生活和可持续实践可以追溯到文明早期时代，但可持续性发展这一概念和术语本身却相对年轻。因此，从可持续性发展的定义到其评测和有效性等许多方面都存在争议。
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近年来，气候变化的严重程度及其对全球生态系统和当地社区的影响日益引起人们的关注。
日益严重的环境问题、自然资源的枯竭以及对能源和食品供应日益增长的需求，正在给人类和企业带来生存危机，而企业的运营和供应链也正经历着日益严重的混乱。
气候变化的威胁以及环境保护和解决环境问题的理念可以追溯到几个世纪以前。但是，直到 19 世纪末，当人们对工业革命的忧虑逐渐升温时，它们才开始引发公众的行动。
到 20 世纪中叶，即 1969 年，美国环境保护署通过了《National Environmental Protection Act》（国家环境保护法案），该法案促使美国致力于采取对环境可持续的措施。1 该法案宣布，“创造和维护人与自然和谐共存的条件，满足今世后代的社会、经济和其他需求”，这是美国的一项国家政策。
本世纪晚期，联合国布伦特兰委员会广泛推广了可持续性发展的概念，该委员会是联合国的一个下属机构，旨在通过追求可持续发展来帮助各个国家/地区在环保理念方面达成一致。1987 年，布伦特兰委员会发表了《Our Common Future》（我们共同的未来）报告，将“可持续发展”定义为“既满足当代人的需求，又不损害后代人满足其需求的能力”。2
从那时起，“可持续性发展”和“可持续发展”这两个术语尽管存在细微差别，但一直可以互换使用。考虑一下“旅程和目的地”的比喻：可持续性发展是长期目标或目的地，而可持续发展是实现目标的途径或旅程。
2000 年，联合国在纽约举办了千禧年首脑峰会，世界各国的领导人参与了此次大会，就他们在新的千年中不断演进的新使命展开讨论。峰会结束后，联合国制定了千年发展目标 (MDG)，概述了到 2015 年要实现的八项国际发展目标。千年发展目标包括消除极端贫困和饥饿以及确保环境可持续性。
2016 年，可持续发展目标 (SDG) 取代了千年发展目标，概述了十七个可持续性发展目标。可持续发展目标制定了可持续发展的全球议程，希望到 2030 年提高人们的生活质量，实现更加可持续的未来。可持续发展目标与千年发展目标的区别在于，可持续发展目标范围更广泛，并且更符合可持续性发展的三个维度。
专家们普遍认为可持续性发展有三个维度或支柱：环境、社会和经济。
通常情况下，关于可持续性发展的谈话都会提到环境层面，并侧重于应对气候变化、温室气体排放和生物多样性减少等环境问题。解决这些问题的方法之一是共同摒弃化石燃料等有限资源，采用可再生、零排放的能源。这是许多组织在实现净零排放的过程中采用的策略。
社会可持续性发展尚未得到明确定义。一些学者认为，可持续性发展包括所有人类活动，可持续性发展的所有领域都可以追溯到社会因素。当一个社会的公民不再面临性别、财富和种族不平等等结构性障碍，而是将社会公平放在首位时，这个社会才是可持续的。这意味着公民可以获得医疗保健、住房和其他社会发展手段。简而言之，社会可持续性发展让我们意识到，全体公民的福祉决定着社会的长治久安、高效运行和生生不息。
经济可持续性发展侧重于企业的可持续发展（即盈利）。有时，经济的可持续性似乎与环境的可持续性有着矛盾，而这正是“弱可持续性”与“强可持续性”概念的由来。弱可持续性暗示了人类创造的技术可以取代自然系统的想法。例如，碳捕获技术可能比树木将二氧化碳转化为氧气的能力更有效。另一方面，强大的可持续性表明，自然系统对于环境有着更强大的保护力量。因此，技术应让位于这些系统，因为经济发展无法取代自然。无论哪种情况，经济可持续性的公式都在于利润与地球之间的平衡。
如今，可持续发展目标已成为各国实现可持续发展的指导框架，但也有人批评这些目标过于宽泛、雄心勃勃且难以跟踪。批评者指出，有些目标只是短期解决方案，需要权衡利弊（例如，消除饥饿要以环境可持续性为代价）。还有人注意到这些目标之间的协同增效作用，支持这样一种观点，即要创造可持续的未来，就必须采取更加全面的方法，考虑到可持续性的所有方面。
2019 年，联合国推出的非营利组织可持续发展解决方案网站发表了一篇题为“Six Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)”（实现可持续发展目标 (SDG) 的六大转型）的论文。目标是通过概述必须进行的六项转型，为实现每项可持续发展目标提供系统的政策方法。
除了可持续发展目标之外，人们还可以在日常生活中采取一些可持续的做法，例如减少食物浪费、采用可再生能源和减少碳足迹。在日常生活中谈论可持续性发展时，经常会出现“减量化、再利用、再循环”这样的表达方式。
对于企业来说，各种管理机构已经成立，旨在制定标准并提供指导，使企业能够在经济增长与环境保护和社会公益之间取得平衡。其中一个机构是可持续发展会计准则委员会 (SASB)，这是一个非营利组织，负责制定和维护行业特定标准，以帮助指导公司向投资者和其他财务利益相关者披露可持续性发展信息。
同样，国际可持续性标准委员会 (ISSB) 制定了针对特定行业的可持续性发展报告标准，以便企业拥有全面的可持续性发展披露全球基准。由于利益相关者要求公司的环境、社会和治理 (ESG) 举措更加透明，SASB 和 ISSB 在当今的商业环境中发挥着至关重要的作用。
企业的可持续发展是指公司减少或避免其运营对环境和社会产生负面影响的战略。一个组织的可持续发展实践通常会根据 ESG 指标进行分析，并通过 ESG 报告与公众分享。公司选择如何构建其 ESG 报告取决于地理位置和行业等因素，这就是存在多个 ESG 报告框架的原因。
企业需要认识到采用可持续发展的商业实践所带来的挑战和机遇，才能够实现企业的可持续发展。虽然在减少碳排放或重新构想供应链方面没有放之四海而皆准的方法，但有一些明显的例子可以说明企业可以做些什么来建设一个更加可持续的未来。
例如，组织可以通过部署能源管理实践和使用替代能源来提高能源效率。例如，如果组织选择部署产生较少温室气体排放的基础设施和设备，他们还可以寻求智能资产管理实践。通过这样做，他们通常可以省钱并减少对气候的影响。此外，创建高效、智能供应链的公司可以更好地支持循环经济，鼓励再利用，杜绝浪费，促进可持续消费，保护自然资源。
许多组织意识到成为可持续发展的企业并不一定需要牺牲公司的利润。事实上，有些人正在通过可持续发展获得更大的利润。这些公司从环境保护和社会公益的角度评估风险并提高弹性，同时在决策中考虑外部法规和发展目标。
更具体地说，企业可持续发展报告指令 (CSRD) 是一项欧盟立法，要求公司报告其业务活动以及 ESG 举措对环境和可持续发展的影响。《可持续财务披露条例》旨在通过标准化 ESG 指标的报告来实现同样的目标。
1Learn About Sustainability（链接位于 ibm.com 外部），美国环境保护署，2023 年 10 月 16 日
2 Our Common Future（链接位于 ibm.com 外部），世界环境与发展委员会，1987 年 10 月