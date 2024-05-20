SASB 的标准制定方法以行业特异性和财务重要性为基础，并可为披露可持续发展信息提供坚实基础。SASB 的功能包括：

全球适用性

SASB 标准旨在为投资者提供全球范围内各公司相关、可靠且具有可比性的可持续发展披露。大多数 SASB 指标与全球公司和投资者有关，其余指标正在接受审查，以提升其全球适用性。

财务重要性

该 SASB 标准致力于识别与 77 个行业的公司财务绩效最相关的 ESG 问题。如果省略或歪曲可持续发展信息可能会严重改变公司的风险状况或影响资本配置，可持续发展信息则会被视为具有财务重要性。

基于证据

SASB 标准委员会（SASB 的标准制定机构）会从外部来源收集证据，以确定所涉及各个行业中每个可持续发展问题的财务影响。为确保 ESG 问题与行业长期相关，它还会考虑特定行业的监管、环境和财务驱动因素。

行业特殊性

SASB 标准标准注重改善特定于行业的 ESG 问题的披露，因为并非所有可持续发展问题对每个行业都同等重要，有时同一可持续发展问题在不同行业中的表现可能会有所不同。

市场知情性

标准委员会在考虑应为某一行业披露的可持续发展问题时会征求相关利益相关者（包括公司、投资者和其他市场参与者）的意见。