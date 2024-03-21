希望运营超大规模数据中心的组织在确定最佳行动方案时，需要做出很多决定。其中第一个问题可能是：“我们应该自建还是租用？”哪怕只是建造很小的数据中心，也需要一定的投资。要建造超大规模数据中心，更是需要加大资金投入力度。

很多企业会选择另一种方式，即选择主机托管数据中心，也即，此类数据中心的所有者将设施和服务器空间出租给其他企业。这种方法的吸引力显而易见：租用外部硬件空间所需的投资远远低于建造整座建筑物来容纳相关设备，至少在前期费用方面确实如此。

比较一下这两种基本备选方案，显然每种方案都有其优点和缺点。建造超大规模数据中心通常既费钱又费力，但也能够提供为企业量身定制的超大规模设施，且各个可调整的方面都能得到适当优化。

另一方面，租用主机托管数据中心的外部空间可提供更多机动灵活的选择，并且需要的投资极少。但是，主机托管数据中心不太可能按照客户的理想规格进行设计。

还有一些组织正在寻求另一种选择，这种方案既可确保组织能够随着业务的持续发展而扩大规模，又不必为其基于私有云的系统额外购买昂贵的存储设备。对于许多这样的企业来说，正确的答案是从私有系统迁移到公有云环境并进行相应的运营迁移，而 Microsoft 365 或 Google Suite 等软件即服务 (SaaS) 应用程序可以提供此类公有云环境。

还有另外一些变体形式，比如模块化数据中心，这是一种预制设施，专门设计用作数据中心。模块化数据中心不仅采用预制模式，还预先铺设了管线，并配备了必要的冷却设备。模块化数据中心非常适合那些希望在进行巨额投资之前，以有限方式试验数据中心功能的组织，以及那些需要快速实施可靠数据中心解决方案的企业。