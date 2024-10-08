一些组织对超大规模计算的强大功能和潜力感兴趣，但不希望建立自己的数据中心，尤其是当他们看到所有相关成本的明细时。

这些公司的担忧是可以理解的，也是合理的；在这个领域开展业务所需的资金不是小数目。根据所建造的设施不同，某些用例需要数百万美元甚至数十亿美元。建设超大规模数据中心的企业需要拥有雄厚的财力。从数据中心的建设初期，到整个运营周期，都需要持续投入大量资金。超大规模数据中心不应被视为一次性购买。

另一方面，主机托管是指一家公司拥有一个超大规模的数据中心，并将其设施、服务器、带宽和/或空间出租给可能没有自己的数据中心设施的感兴趣的企业。

对于企业而言，在非本地数据中心租用空间的显著优势在于，不必投入大量资金来构建超大规模数据中心。从另一个角度来看，通过租用数据中心空间，企业实际上是在为灵活性买单。选择主机托管，企业可以暂缓对超大规模数据中心的巨额投资，从而确保现金储备用在该用的地方。

甚至还有一个专门的术语来形容规模较小的公司逐步进入这一市场的情况——零售主机托管，它允许组织慢慢起步。通常，情况是这样的：公司在主机托管环境中架设服务器，并开始熟悉流程。然后，企业开始尝试不同的云部署，尝试不同的配置并检查它们是否合适。

因此，主机托管（和零售主机托管）使企业能够享受超大规模的好处，而无需为实现超大规模而进行大量投资。另一方面，没有人会让一家公司免费使用他们的超大规模数据中心，任何试图就这种安排进行谈判的人很快就会明白这一点。此外，由于您租用的是这些设施，您可能应该接受这样一个事实，即托管数据中心无法提供与定制的超大规模数据中心相同的完美“契合”。

无论是选择构建超大规模数据中心还是租用主机托管数据中心，企业通常都需要指定一位统筹者，以引导参与项目的人员克服所有可能遇到的障碍，确保项目顺利完成。

在本博客文章中，集成商就是您。