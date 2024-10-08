假设您是一家公司的首席信息官或具有类似权力的代表。贵公司内部出现了不同的声音，有人在呼吁关注超大规模计算的强大可扩展性和强大功能，您也对超大规模计算越来越感兴趣。现在，上面下达了任务，让您为公司设计并实施超大规模计算解决方案。
无论您最终选择哪一种 IT 基础架构，贵公司都有要达成的宏大目标。贵公司目前需要处理的数据量极大，而且预计这种情况会持续下去，这意味着数据量会持续增多。因此，您目前已经拥有大量资产要进行数据存储，并且未来还会有更多的工作负载。
您的企业也不希望这些数据尘封在保险库中。公司领导已经开始大力宣传新的数据处理应用程序，介绍已经广受欢迎的应用程序将如何顺利地集成到新的高性能系统中。还有一些人对超大规模数据中心所带来的人工智能 (AI) 和自动化前景感到十分兴奋。
出于这些原因，有很多积极因素支持建设专为该业务定制的超大规模数据中心。但这只是一种观点。
其他领导提醒你，公司最看重的是盈利，您的解决方案必须既经济实惠，又能做到投入产出最大化，也就是俗称的“花最少的钱，办最多的事”。这些声音极力主张使用主机托管解决方案，即公司租用超大规模数据中心的空间，从而节省数百万甚至数十亿美元的建设成本和其他相关费用。
这两种方案都有其各自的显著优势。那么，您要选择哪一个方案，是超大规模数据中心还是主机托管数据中心？
在决定是应自行构建超大规模数据中心还是租用主机托管数据中心时，客户需要考量多个变量。为了做出明智决策，您必须仔细权衡拥有数据中心与租用数据中心的总成本，还需要考量一系列其他相关问题。
两种数据中心方案都有其优点和缺点。两种方案均提供复杂的软件即服务 (SaaS) 解决方案。两者都基于复杂的数字基础架构，并依赖于虚拟化，这是云计算的基础概念。
为了做出尽可能明智的决定，首先要仔细权衡每种方案的利弊。
超大规模数据中心意味着巨大规模的数据存储。根据 Independent Data Council (IDC) 对超大规模数据库的定义，以及 VIAVI Solutions 的相关报告（ibm.com 外部链接），要被视为真正的超大规模数据中心，必须包含至少 5,000 台服务器并占用至少 10,000 平方英尺的物理空间。虽然大多数超大规模数据中心的能源使用量在 100 MW 到 300 MW 之间，但对能源使用量并没有硬性规定。
毫不夸张地讲，从头开始构建本地超大规模数据中心是一项庞大工程，需要投入大量资金并付出巨大的努力。只要简单地罗列一下所需的基本组件，便能对这个项目整体的复杂程度和费用有清晰的认识：
请记住，此列表并不详尽，不能代表构建超大规模数据中心所需的全部成本。例如，列表中并未列出这些活动所需的主要资源，即电力。此外，列表中也未提及需要与地方政府和社区签署的协议，这类协议很复杂而且可能会产生高昂的成本。即便如此，通过此列表，仍可以看出这个项目不亚于构建一个大规模的工厂，非常地繁琐复杂，涉及很多方面的工作。
一些组织对超大规模计算的强大功能和潜力感兴趣，但不希望建立自己的数据中心，尤其是当他们看到所有相关成本的明细时。
这些公司的担忧是可以理解的，也是合理的；在这个领域开展业务所需的资金不是小数目。根据所建造的设施不同，某些用例需要数百万美元甚至数十亿美元。建设超大规模数据中心的企业需要拥有雄厚的财力。从数据中心的建设初期，到整个运营周期，都需要持续投入大量资金。超大规模数据中心不应被视为一次性购买。
另一方面，主机托管是指一家公司拥有一个超大规模的数据中心，并将其设施、服务器、带宽和/或空间出租给可能没有自己的数据中心设施的感兴趣的企业。
对于企业而言，在非本地数据中心租用空间的显著优势在于，不必投入大量资金来构建超大规模数据中心。从另一个角度来看，通过租用数据中心空间，企业实际上是在为灵活性买单。选择主机托管，企业可以暂缓对超大规模数据中心的巨额投资，从而确保现金储备用在该用的地方。
甚至还有一个专门的术语来形容规模较小的公司逐步进入这一市场的情况——零售主机托管，它允许组织慢慢起步。通常，情况是这样的：公司在主机托管环境中架设服务器，并开始熟悉流程。然后，企业开始尝试不同的云部署，尝试不同的配置并检查它们是否合适。
因此，主机托管（和零售主机托管）使企业能够享受超大规模的好处，而无需为实现超大规模而进行大量投资。另一方面，没有人会让一家公司免费使用他们的超大规模数据中心，任何试图就这种安排进行谈判的人很快就会明白这一点。此外，由于您租用的是这些设施，您可能应该接受这样一个事实，即托管数据中心无法提供与定制的超大规模数据中心相同的完美“契合”。
无论是选择构建超大规模数据中心还是租用主机托管数据中心，企业通常都需要指定一位统筹者，以引导参与项目的人员克服所有可能遇到的障碍，确保项目顺利完成。
在本博客文章中，集成商就是您。
有趣的是，在这个计算技术不断革新的“现代”时代，有些人却仍然固守着陈旧的观念。例如，一看到“买还是租”这个选择，我们脑海中往往会不自觉地浮现出一些根深蒂固的想法：
虽然前两个陈述包含一定的真实性，但只有最后一个陈述完全正确。事实证明，租赁方案确实非常适合那些因工作原因而不断搬迁到不同地方的人。
换言之，第三点完全成立。前两点仅在一定程度上成立。
我们首先讨论第二个陈述。尽管大多数个人和公司有能力支付他们的购买费用，但您不能总是寄希望于此。我们经常看到这样的情况：一些公司、家庭或个人表面上看起来很富有，但实际上却并非如此。这告诉我们一个道理：如果不查看经过核实的财务报表，我们根本无法了解一家公司或个人的真实财务状况，也就无从得知他们是否有能力承担某种开销。
第一点最具误导性，因为对于企业来说，放弃构建超大规模数据中心而租用托管设施和服务绝对是一种有效的商业策略。企业财务管理是一项复杂的工作，其中一部分便是预留充足的现金储备。超大规模数据中心的建设和运营可能需要耗资数百万甚至数十亿美元，如此巨大的资金投入可能会让一家蓬勃发展的公司很快面临现金短缺。
您可能会感到意外，但事实上，Amazon (AWS)、Google 和 Microsoft 这些科技巨头也是全球最大的一些批发主机托管服务用户。实际上，“三巨头”数据中心提供商目前都从其他主机托管提供商那里租用部分空间，或者过去曾经这样做过。例如，“三巨头”的成员从一家名为 Equinix 的公司租用了大量数据中心空间，该公司在 71 个市场拥有并运营 260 个数据中心。然后，这些云服务提供商转身将他们新获得的空间出租给用户。
这种做法不足为奇。在大多数经济活动中，都存在中间分销商，这些分销商将商品或服务从 A 点转移到 B 点，对于经济活动的正常开展起到了重要作用。尽管如此，基于在这个市场的影响力，一些世界上规模最大的数据中心基础设施提供商也是主机托管的最大客户，这一点非常值得关注。
外部数据中心客户并不短缺。市场现在炙手可热，而且已经持续了一段时间。例如，Synergy Research Group 在 2023 年 4 月报告称，当年第一季度的数据中心支出比 2022 年同期增加了 100 亿美元（ibm.com 外部链接）。
最近，一些大型企业的资产投资方向发生了明显变化，重心移到了数据中心建设上。根据不动产分析机构 CoStar（ibm.com 外部）在 2023 年 10 月发布的报告，“Microsoft、Google、Meta 和 Amazon 等科技巨头大幅削减曾经庞大的办公楼资产组合，但却增加了对数据中心开发的投入。”
对于非常重视财务底线的企业而言，这个问题通常可以简单归结为哪个方案成本更低。但是，要回答这个相当复杂的问题，通常需要进行多方面的比较，有些涉及到具体的数值，而有些则涉及无法量化的抽象因素，这些因素通常也会发挥作用，因此应该予以考虑：
此时，您肯定已经意识到，当涉及到如此大规模的数据中心时，不能只比较成本。相反，要考虑的问题和因素有很多。在就这两种解决方案做出最终选择之前，企业最好先进行一番自我反思，思考自己现在和未来的发展方向：
您可能已经发现，在决定是构建超大规模数据中心还是租用托管数据中心空间时，几乎没有快速或简单的答案。现在的问题太多了，根本无法随意做出这样或那样的决定。
这个决定可能非常重大，需要多方共同商议才能做出。如果是这样，总负责人可能需要增派人手，以分担并深入研究那些需要特别关注的决策领域。例如，在建筑工地合法获得施工许可之前，需要起草和提交生态影响声明，您可能需要指派一名工作人员来处理此事。
最后的建议，请务必做好充分的准备工作。这一决策关系重大，不仅涉及巨额资金，还涉及对组织的财务状况有直接甚至持久影响的问题。因此，在可行的情况下，请获取最新数据。根据数据中心性能级别制定应急计划。全面考虑各种可能的情况，做到万无一失。这样，无论选择哪一类系统，您都能为项目成功打下坚实的基础。
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