数据中心是一个物理房间、一座建筑物或一处设施,其中放置着用于构建、运行和交付应用程序和服务,以及用于存储和管理与这些应用程序和服务相关的数据的 IT 基础设施。

什么是 IT 基础架构?

IT 基础设施是指运营和管理企业 IT 服务及 IT 环境所需的组合组件。