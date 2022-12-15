能源管理包括一些小的行动举措，例如监控每月的能源账单和升级为使用节能灯泡。这可能意味着更广泛的改进，如增加隔热层、安装反光屋顶覆盖物或改进暖通空调（供暖和制冷）设备，以优化能源性能。

能源管理还包括更精细的活动，例如为可再生能源服务的投入使用制定财务预测，以及在未来几年为清洁能源消耗和降低能源成本做出其他改进。

更负责的能源管理计划利用了技术的优势。例如，公用事业跟踪软件可预测未来的能源使用情况并规划能源预算。这有助于公司的战略决策者确保其能源管理战略与其目标和财务规划相关联。企业管理软件利用物联网、先进的连接性和大数据，使企业能够利用能源数据分析更好地管理设施，并帮助应对能源消耗和能源管理方面的挑战。