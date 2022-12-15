什么是能源管理？

通过智能资产管理节省能源和脱碳 通过可持续发展战略实现最有效的能源和 ESG 管理
插图显示能源管理如何帮助监测、控制和优化能源消耗
什么是能源管理？

能源管理是指对组织的能源消耗进行主动、系统地监测、控制和优化，从而节约能源消耗并降低能源成本。

能源管理包括一些小的行动举措，例如监控每月的能源账单和升级为使用节能灯泡。这可能意味着更广泛的改进，如增加隔热层、安装反光屋顶覆盖物或改进暖通空调（供暖和制冷）设备，以优化能源性能。

能源管理还包括更精细的活动，例如为可再生能源服务的投入使用制定财务预测，以及在未来几年为清洁能源消耗和降低能源成本做出其他改进。

更负责的能源管理计划利用了技术的优势。例如，公用事业跟踪软件可预测未来的能源使用情况并规划能源预算。这有助于公司的战略决策者确保其能源管理战略与其目标和财务规划相关联。企业管理软件利用物联网、先进的连接性和大数据，使企业能够利用能源数据分析更好地管理设施，并帮助应对能源消耗和能源管理方面的挑战。
为什么能源管理计划很重要

全球各地都非常需要节约能源，这会对能源价格、排放目标和相关立法产生影响，从而影响我们每个人。能源管理不仅有助于减少导致全球变暖的碳排放，还有助于减少我们对日益有限的化石燃料的依赖。

根据 energystar.gov（IBM 外部链接），能源使用是美国商业办公楼最大的一项运营支出。它约占企业典型运营预算的三分之一，并占全国年度温室气体排放量的近 20%。Energy Star 称，办公楼浪费的能源高达其消耗量的三分之一。

能源管理在欧洲更为重要，因为欧洲的能源供应（IBM 外部链接）特别容易受到网络攻击。这是因为，欧盟公司在信息安全方面的投资平均比美国公司少 41%。因此，欧洲公司需要采取更多举措来实施能源安全解决方案并帮助自身保护数据、访问和网络。

 
企业如何从能源管理计划中受益

除了帮助缓解碳排放造成的全球问题，能源管理计划还能为企业带来好处。

安装能源管理软件有助于控制企业的预算，降低能源价格上涨带来的风险，因为能源价格上涨会影响企业的运营能力。跟踪公用事业成本和能源效率可使企业更有效地编制预算，并更好地了解总体运营成本。根据 Energy Star 的数据，能源使用量减少 10%，净营业收入就会增加 1.5%。

能源监测和管理不仅能通过减少使用和消耗为公司节约成本，还能减少对有时不稳定的供应链的依赖。能源管理计划还可以帮助公司通过竞争性采购降低成本。
能源管理和 ESG

拥有坚实的环境、社会和治理 (ESG) 基础有助于公司节约能源、提高透明度，并努力实现更好的可持续发展目标。

能源管理解决方案使用单一记录系统来减少能源使用、成本、时间和报告负担，使客户能够管理环境风险的影响。同时，还要识别效率机会并评估可持续性风险，从而专注 ESG 战略成果。

除了节约能源成本和降低碳排放，减少公司的碳足迹还能表明公司对环境的承诺，从而提升公司的可持续发展形象，倡导绿色能源。减少温室气体排放可以增强企业的社会责任感，并因此得到社会认可。

向可持续发展专家就可持续发展战略和路线图进行咨询，这种战略方法可实现最有效的能源和 ESG 管理。另外，对有关去碳化和向可再生能源过渡等工作进行咨询，还能帮助您的企业吸引新员工，尤其是年轻员工，他们重视可持续能源和可再生能源的优化利用，并认真履行企业社会责任。
智能资产管理为楼宇、供应链和制造业提高能效

智能资产管理可为多个行业用例创造能效。其中包括：

  • 楼宇：对办公室、工厂和其他设施的能源进行管理，有助于通过各种方式节约能源和减少碳排放。智能资产管理使用 AI、物联网和分析等技术来帮助您检查和监控楼宇的能效、计算对电网的潜在影响、预测故障并更好地规划维护程序。使用该技术的公司可以提高生产力，提高设施的能源效率，减少排放，减轻气候风险并延长资产生命周期。他们获得了有关清洁能源、高效废物管理和脱碳的运营洞察。
 
  • 可持续供应链：利用 AI 和区块链，智能供应链自动化可帮助减少当前供应链薄弱环节对企业造成的影响。更具弹性、可持续的供应链使客户能够快速、自信地采取行动，并减轻干扰。测算范围 3 排放（并非由公司直接造成，而是发生在其供应链中的仓储、运输和废物处理等领域的间接排放）为公司提供了可持续发展方面的竞争优势。虽然范围 3 的排放不在公司的直接控制范围内，但对其进行测算可以发现其供应链中的排放问题，并使其能够影响变革。与范围 1（直接排放）和范围 2（间接排放）相比，范围 3 的排放通常代表最高的温室气体水平。
 
  • 制造业：生产设施会燃烧大量化石燃料，同时也是最大的能源消耗者之一。制定能源管理计划可以持续减少制造业的能源使用量，包括收集和分析能效数据（来自各种仪表、数据库和多个工厂现场），以及制定项目管理计划。利用工业物联网 (IIoT) 和分析技术的工厂车间信息化程度更高，这意味着可以实现更优的预测性维护和质量，从而实现更智能的制造。成功案例表明，改变制造业的能源消耗模式需要管理人员致力于减少能源的使用，因为这需要变革、基础设施投资和可能的再培训。
能源管理的挑战

能源管理也带来了一系列挑战。其中一些挑战包括：

  • 数据完整性、分析或明确基准不足：通过手动能源审计方式收集数据的传统楼宇管理系统和仪表，无法让大家到浪费能源的使用模式。使用能源管理系统可以更容易、更方便地获取和使用更多的能源消耗数据。强大的能源管理系统可自动生成定期、可靠和定制的能源报告。
 
  • 系统故障、设置不正确和维护不善的设备：不经常进行定期检查意味着浪费时间和金钱。设备的意外故障会使您陷入被动维护，这可能会带来挑战和意想不到的开支。相比之下，智能能源系统会立即提醒您设备故障和能源浪费。它们可提供能源消耗的实时信息，您还可以设置能源关键绩效指标，以获得一致的结果。采用主动维护策略，制定常规和预防性维护计划，意味着设备得到定期维护，使用寿命更长。
 
  • 未制定能源升级计划：通过深入的能源数据，您可以就能源改造或升级措施做出明智的决策，从而节约成本并获得良好的投资回报。
