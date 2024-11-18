这里有个超乎寻常的想法：既然地球上的数据中心如此耗电且对环境造成巨大负担，何不将它们发射到地球之外来解决这个问题？

这正是 Lumen Orbit（于 2025 年初更名为 Starcloud）的简明介绍。这家获得 Y Combinator 支持的初创公司近期筹集了超 1,000 万美元，旨在打造数据基础设施的新前沿——太空数据中心。这家总部位于华盛顿州雷德蒙德的公司，其雄心勃勃的计划旨在利用轨道上的高强度太阳能，大幅降低 AI 模型训练的能源成本，可能将电力开支削减高达 95%。

此外，还有环境方面的优点。联合创始人兼 CEO Philip Johnston 表示：“我们认为太空数据中心的碳排放量至少会降低 10 倍，即使包括发射也是如此。。”“从长远来看，发射所需的甲烷可以通过绿色方式生产。”

Starcloud 的第一步是进行卫星演示，计划于 2025 年作为 NVIDIA Inception 初创加速计划的一部分实施。根据该公司的白皮书，其方案依赖于在太空中创建太阳能阵列，即大型太阳能电池板。这些太阳能阵列将为高密度计算模块提供能量，并依赖先进的冷却系统（很可能涉及液体冷却或两相浸没技术）来处理强大的 AI 工作负载所产生的热量。

“没有人的思维能达到我们这样的高度，”Johnston 说道。

但人们思考太空数据中心的想法已经有一段时间了。