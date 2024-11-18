如何应对 AI 日益增长的能源需求

自 OpenAI 发布 ChatGPT 近两年来，人工智能的采用率呈指数级增长。根据麦肯锡全球调查，组织报告使用生成式 AI 的比例从 2023 年到 2024 年几乎翻了一番——而根据彭博行业研究部门的数据，预计未来十年该数字每年将增长 40% 以上。
这种增长并非没有代价。随着对 AI 应用的需求增长，对能够处理大量复杂计算和请求的数据中心的需求也在增长。麦肯锡预测，到本十年末，全球对数据中心容量的需求可能以每年高达 22% 的速度增长。
这些数据中心投运后，将消耗大量能源。事实上，麦肯锡估计，到 2030 年，数据中心的能源需求可能高达 298 吉瓦，相当于可为超过 2 亿户家庭供电。高盛预测，数据中心电力需求到 2030 年将增长 160%，预计到本十年末，数据中心将消耗全球总发电量的 4%。
IBM Consulting 高级合伙人兼 EMEA 能源与资源行业负责人 Phil Spring 表示：“随着 AI 应用的增长，数据中心的需求可能会上升，导致能源使用增加，并可能给电网带来进一步压力，而电网本身已需满足电气化和脱碳化能源的需求。”
一些地方已经感受到了这种压力。在过去五年数据中心激增的弗吉尼亚州北部，已经开始出现需求几乎超过容量的情况。类似问题也在佐治亚州和亚利桑那州的部分地区出现。
而且这种情况不仅限于美国——阿姆斯特丹自由大学博士生、研究公司 Digiconomist 创始人 Alex de Vries 指出，爱尔兰的电网就是正承受数据中心压力的一个例子。
de Vries 表示，在大多数情况下，电网在短期压力下应该能维持功能，因为“设备制造和数据中心建设需要较长时间，目前 AI 对电网的压力应该有限”。然而，他指出，如果不妥善应对，AI 的快速普及以及支持其运行的基础设施扩张，未来很可能带来问题。
一些人认为，有助于抑制 AI 能源需求的一种工具正是 AI 本身。今年早些时候，英伟达首席执行官黄仁勋曾提出，对这项技术的投资将带来“更优质的能源、更高效的碳捕集系统、性能更优的发电材料”——最终形成一个足以支撑 AI 能源需求的电网。
Google 前首席执行官 Eric Schmidt 主张应快速发展 AI，即使以放弃当前气候目标为代价，他认为相比限制发展，AI 本身更有可能找到问题的解决方案。他在今年早些时候的一次 AI 峰会上表示：“我更愿意押注于 AI 来解决问题，而非限制它却让问题持续存在。”
Spring 同样认为 AI 工具在提升可持续性的过程中有其用武之地。他说：“AI，特别是生成式 AI，在加速可持续发展倡议方面展现出巨大潜力。”“凭借其将数据快速转化为可执行洞察的能力，它提供了在低碳能源体系背景下做出更明智、更可持续决策所需的工具。”不过，他补充道：“为了有效发挥 AI 的优势，部署该技术的企业还必须采取‘一种考虑其更广泛环境影响的战略方法’。”
能源行业正将 AI 视为一种潜在的解决方案。最近的一项 IBM 研究发现，63% 的能源与资源领域高管期望从生成式 AI 和自动化中实现价值。该技术有望缓解日益增长的能源需求——不仅来自 AI，也包括电动汽车等其他主要能源消耗领域。
De Vries 本人对 AI 解决其自身引发的所有能源相关问题的能力持怀疑态度。他表示：“这将是一厢情愿的想法。”并解释道：“从历史上看，效率提升往往也会导致需求增长，有时甚至使资源总需求量超过效率提升前的水平。”De Vries 认为，押注于未来的效率提升，却忽视 AI 需求增长对能源生产与消费已产生的实际影响，是短视的行为。
专家表示，有多种途径可以减少 AI 对环境的影响。但 Spring 指出，解决这个问题需要“在 AI 生命周期的每个环节做出更可持续的选择”。
有助于限制能源需求的一种方法是使用基础模型——这类模型只需训练一次，而大型语言模型则需持续扩展。
Spring 以 IBM 与美国国家航空航天局合作开发的地理空间基础模型为例：各组织可对其进行微调，用于追踪森林砍伐、检测温室气体或预测作物产量，而无需额外训练。
“模型大小也需考虑，”Spring 表示。“并非越大越好。事实上，基于高质量精选数据训练的小型模型通常能达到相似甚至更好的效果，同时更加节能。”
选择合适的处理位置也有助于缓解过度的能源需求。Spring 指出，采用混合云方案可以帮助组织降低能耗，并提高对整体使用情况的可见性，从而使其能就如何运行 AI 技术做出更明智的决策。
“将数据中心设置在拥有可再生能源的地区可以显著节约能源并减少碳足迹，”Spring 说道，并 IBM 数据中心在 2023 年消耗的电力中，74% 来自可再生能源。
归根结底，AI 的崛起为推进可持续发展带来了重大机遇。但这也引发了一个紧迫的困境：即如何在向清洁能源转型的需求与 AI 日益增长的能源需求之间取得平衡。尽管面临这一挑战，仍有 90% 的企业领导者相信 AI 能对可持续发展目标产生积极影响。展望未来，关键在于以负责任的方式管理 AI 的能耗——以有助于而非有损于可持续未来的方式，释放其潜力。