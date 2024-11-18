如何应对 AI 日益增长的能源需求

一些人认为，有助于抑制 AI 能源需求的一种工具正是 AI 本身。今年早些时候，英伟达首席执行官黄仁勋曾提出，对这项技术的投资将带来“更优质的能源、更高效的碳捕集系统、性能更优的发电材料”——最终形成一个足以支撑 AI 能源需求的电网。

Google 前首席执行官 Eric Schmidt 主张应快速发展 AI，即使以放弃当前气候目标为代价，他认为相比限制发展，AI 本身更有可能找到问题的解决方案。他在今年早些时候的一次 AI 峰会上表示：“我更愿意押注于 AI 来解决问题，而非限制它却让问题持续存在。”

Spring 同样认为 AI 工具在提升可持续性的过程中有其用武之地。他说：“AI，特别是生成式 AI，在加速可持续发展倡议方面展现出巨大潜力。”“凭借其将数据快速转化为可执行洞察的能力，它提供了在低碳能源体系背景下做出更明智、更可持续决策所需的工具。”不过，他补充道：“为了有效发挥 AI 的优势，部署该技术的企业还必须采取‘一种考虑其更广泛环境影响的战略方法’。”

能源行业正将 AI 视为一种潜在的解决方案。最近的一项 IBM 研究发现，63% 的能源与资源领域高管期望从生成式 AI 和自动化中实现价值。该技术有望缓解日益增长的能源需求——不仅来自 AI，也包括电动汽车等其他主要能源消耗领域。

De Vries 本人对 AI 解决其自身引发的所有能源相关问题的能力持怀疑态度。他表示：“这将是一厢情愿的想法。”并解释道：“从历史上看，效率提升往往也会导致需求增长，有时甚至使资源总需求量超过效率提升前的水平。”De Vries 认为，押注于未来的效率提升，却忽视 AI 需求增长对能源生产与消费已产生的实际影响，是短视的行为。