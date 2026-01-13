AIaaS 提供商通过云平台交付 AI 模型、工具和产品，用户可通过互联网访问。AIaaS 遵循与软件即服务 (SaaS) 相同的基于云的模式，即用户无需在本地托管一切即可访问软件应用程序。Google Workspace、Zoom 和 Slack 都是 SaaS 应用程序的例子。

AIaaS 提供商覆盖 AI 工作负载所需的基础设施投资，例如数据中心、专用处理器及其所需的能源。然后他们通过客户的付款来收回这些成本。用户可以获得按需的 AI 能力，并根据需要灵活扩展或缩减。

AIaaS 解决方案通常采用订阅或按需付费的定价方式，而非一次性预付购买。AIaaS 平台提供预训练模型，用户通常可以自定义这些模型以满足其独特需求。用户通过应用程序编程接口 (API) 或软件开发工具包 (SDK) 访问这些模型。