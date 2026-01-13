AIaaS 提供商通过云平台交付 AI 模型、工具和产品，用户可通过互联网访问。AIaaS 遵循与软件即服务 (SaaS) 相同的基于云的模式，即用户无需在本地托管一切即可访问软件应用程序。Google Workspace、Zoom 和 Slack 都是 SaaS 应用程序的例子。
AIaaS 提供商覆盖 AI 工作负载所需的基础设施投资，例如数据中心、专用处理器及其所需的能源。然后他们通过客户的付款来收回这些成本。用户可以获得按需的 AI 能力，并根据需要灵活扩展或缩减。
AIaaS 解决方案通常采用订阅或按需付费的定价方式，而非一次性预付购买。AIaaS 平台提供预训练模型，用户通常可以自定义这些模型以满足其独特需求。用户通过应用程序编程接口 (API) 或软件开发工具包 (SDK) 访问这些模型。
AIaaS 与传统软件即服务 (SaaS) 的区别在于其对 AI 技术的专注。SaaS 提供商通常提供帮助管理和简化某些业务流程的工具。许多 SaaS 提供商也已开始将 AI 功能集成到其产品中。
虽然许多 SaaS 产品会暴露 API 或嵌入 AI 功能，但 AIaaS 提供可复用的 AI 能力——例如模型、推理端点或训练流水线。组织可以将这些可复用的 AI 能力直接集成到自己的应用程序和服务中。
API 与 SDK 的区别在于：API 定义了软件系统如何与 AI 服务通信，而 SDK 将 API 与库、文档和工具捆绑在一起，以简化开发。两者都允许开发者创建 AI 驱动的产品和工作流。
API 连接到 AI 技术并允许数据传输。用户向 AI 解决方案发送输入并接收输出。可以将 API 想象成一次电话通话。
SDK 使开发者能够将 AI 嵌入到他们的应用程序中。它们由代码库、文档、调试器和其他工具组成，以便开发者构建自己的 AI 应用程序。可以将 SDK 想象成准备组装的平板包装家具。
云服务通过将网站、工具、产品和应用程序（例如人工智能驱动的软件）托管在被称为“云”的服务器上来工作。云计算提供商通过互联网从远程托管设施提供基于云的服务，例如数据存储和网站托管。苹果公司的 iCloud 服务就是基于云的存储和数据访问的一个例子。
主要的云服务提供商包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform (GCP)。这三家公司都推出了基于云的 AI 平台：Amazon SageMaker 和 Bedrock、Azure AI 以及 Google Cloud AI。模型部署在云上处理，用户远程访问这些服务。
AIaaS 涵盖了广泛的人工智能驱动工具和功能，例如：
计算机视觉利用 AI 帮助计算机“看见”现实世界中的物体。常见的计算机视觉应用程序包括图像识别、物体检测、身份验证和光学字符识别 (OCR)，这些可以与 NLP 系统结合用于基于图像的翻译等任务。
AIaaS 可以提高效率、简化业务工作流、增强决策能力等。AIaaS 的潜在优势包括：
订阅定价和云交付使初始投资保持在较低水平。企业可以在无需投资昂贵基础设施或购买可能不起作用的昂贵工具的情况下，尝试 AI 解决方案。AIaaS 允许用户通过按月订阅投入来推动创新和简化运营。
AIaaS 可以通过自动化优化业务流程。客户支持团队可以使用机器人处理较简单的咨询，而营销人员则受益于自动化的数据标注和数据处理，以生成数据驱动的洞察。AI 驱动的欺诈检测可以提高交易安全性并减少支付和身份验证等领域的处理时间。
AIaaS 工具通过消除对技术专长的要求，拓宽了 AI 工具的潜在用户群。前沿模型可以在整个组织范围内提供，而无需内部专业知识。使用支持开源模型或可互操作标准的 AIaaS 平台可以进一步提高可访问性。
许多 AIaaS 提供商提供预训练模型、预构建工具、自包含的生态系统、模块化工具构建、拖拽式界面等。这些 AIaaS 产品可以增强产品开发，使组织能够快速响应变化的市场条件和客户需求。
AIaaS 将 AI 作为一种按需服务提供：组织可以根据需要使用任意数量的服务。随着其 AI 计划的增长，企业可以适当地扩展 AI 的使用规模。
希望利用 AIaaS 的企业在选择提供商时必须权衡以下考虑因素：
任何考虑 AI 的企业的第一步是确定用例。企业为什么需要 AI，以及该计划的预期成果是什么？合适的 AIaaS 合作伙伴将提供完全覆盖业务需求的产品或产品套件。这些产品可以包括智能体 RAG、端到端工作流自动化、数据分析、将 AI 添加到客户体验中等。
AIaaS 产品是否与组织已有的技术栈集成？尽量减少 AIaaS 提供商与其余技术栈之间的不匹配可以降低采用过程中的摩擦。
在选择 AIaaS 提供商之前，项目负责人应已制定 AI 计划的路线图，包括未来的需求。合适的提供商将能够处理带宽、延迟、数据量、用户数量和其他增长变量。构建能够支持未来增长的 AI 供应链有助于确保成功。
AI 定价在提供商之间并不统一。有些优先考虑 API 调用和令牌数，有些按席位定价，还有些则基于计算使用量。企业应优先考虑定价的透明性，并比较不同提供商，以确定最适合项目需求和预算的系统。
AI 带来的数据问题有两个方面：企业必须保护自己的专有数据，同时也要保护用户数据，尤其是客户和员工的个人身份信息 (PII)。AIaaS 提供商必须确保其政策符合行业或区域标准，例如欧盟的 GDPR 或美国适用于相关医疗保健应用程序的 HIPAA。
虽然 AI 风险管理在很大程度上依赖于强大的数据隐私保护，但公平使用数据是一个重要的 AI 伦理问题。围绕 AI 持续辩论的核心问题之一是在 ML 模型训练数据集中未经授权使用受版权保护的材料。
AIaaS 中的供应商锁定是指提供商的生态系统使得用户难以转向——甚至难以使用——竞争产品和服务，其难度高到令人却步。锁定会限制灵活性，或者在提供商涨价时增加成本，从而扰乱 AI 计划。
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