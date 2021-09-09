提高 AI 法规和标准合规性的五种最佳实践

近十年来，人工智能 (AI) 的价值已在许多行业中得到体现。这些趋势提升了许多组织对 AI 技术的兴趣，不仅是为了简化业务运营，也是为了获得竞争优势。

然而，如果不根据明确的原则和实践（例如某些权威规则中所代表的原则和实践）进行管理，部署和使用 AI 来支持业务运营可能会给个人、群体甚至社会带来重大风险。这种管理方式可以降低 AI 侵犯受其影响的个人和群体基本权利的可能性。例如，使用对特定性别或种族有偏见的 AI 来筛选潜在求职者的简历显然是不可接受的。

权威规则有不同的形式，并且具有不同的应用领域。其中包括：

政府法律法规，例如伊利诺伊州新出台的《人工智能视频面试法案》。

国际标准，例如 ISO AI 工作组正在制定的标准，或者以科技为中心的标准，例如 IEEE AI 标准。

基于原则、政策或程序的内部组织规则。

因此，为了扩展 AI 的部署和使用，组织应建立一项合规管理计划，以满足适用的 AI 权威规则的相关要求。这样的计划为 AI 的使用设置了防护措施，使其符合组织的原则和价值观以及利益相关者的期望和要求。