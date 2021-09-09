提高 AI 法规和标准合规性的五种最佳实践

近十年来，人工智能 (AI) 的价值已在许多行业中得到体现。这些趋势提升了许多组织对 AI 技术的兴趣，不仅是为了简化业务运营，也是为了获得竞争优势。
然而，如果不根据明确的原则和实践（例如某些权威规则中所代表的原则和实践）进行管理，部署和使用 AI 来支持业务运营可能会给个人、群体甚至社会带来重大风险。这种管理方式可以降低 AI 侵犯受其影响的个人和群体基本权利的可能性。例如，使用对特定性别或种族有偏见的 AI 来筛选潜在求职者的简历显然是不可接受的。
权威规则有不同的形式，并且具有不同的应用领域。其中包括：
因此，为了扩展 AI 的部署和使用，组织应建立一项合规管理计划，以满足适用的 AI 权威规则的相关要求。这样的计划为 AI 的使用设置了防护措施，使其符合组织的原则和价值观以及利益相关者的期望和要求。
组织必须遵守的权威规则具有复杂性和不断变化的特性，这可能会令人不堪重负。此外，引入新的 AI 规则可能会对部分现有规则的遵守情况产生负面影响。因此，组织以系统化方式处理 AI 合规性问题会更加有效，从而在整个组织内实现一致的合规方法，并利用适当的控制措施来满足适用的要求。
现有 AI 权威规则的更新和新规则的出现可能需要组织对其合规计划和控制措施的设置方式进行大改。此外，适应新的 AI 要求可能会带来超出组织准备应对的复杂性。
为了有效适应这些变化，组织应积极监控相关 AI 权威规则的制定和修改。
当一个组织受多个 AI 权威规则的约束时，通常很难缩小在特定情况下应该满足的全部 AI 要求的范围。这是因为将不同来源针对不同司法管辖区发布的 AI 权威规则的要求进行映射是一项复杂的任务，涉及多个专业领域（例如 AI、隐私、安全）。
通过使用内部资源或第三方外包资源（例如 IBM Promontory Services），组织可以制定出需要持续满足的常见 AI 要求，以及可以根据需要进行满足的补充要求。
有效的 AI 合规管理方法包括清晰地传达实现 AI 合规目标的正确实际步骤。
组织应制定适当的流程支持和教育活动，以帮助员工了解其组织的 AI 合规目标、他们在实现这些目标中的作用，以及如何在实践中推进。
采用相关技术和组织措施来执行 AI 合规性至关重要。
基于加强信任和透明度而不是过分强调验证的积极合规执法方法通常更有效，因为它使组织能够获得员工的全力支持，以实现 AI 合规目标。
科技在支持有效的 AI 合规计划方面发挥着重要作用。例如，它可以提供以下助力：
通过由领导层发起并获得员工认可的有效 AI 合规计划，企业能够实现必要的合规性，从而在整个企业中推广值得信赖的 AI。
