分布式混合基础设施 (DHI) 基于云原生能力构建统一的技术栈，用于应用程序开发和部署。它将基于云的原则扩展到整个混合环境中。
以下是一些关键组件：
容器构建在虚拟化之上，是将应用程序代码及其库和依赖项打包在一起的可执行软件单元。它们是 VM 的自然演进，允许代码在任何计算环境中运行，为现代应用程序带来了可移植性和速度。
Kubernetes 是一个开源容器编排平台，负责调度并自动化容器化应用程序的部署、管理和扩展，确保无论部署在何处都能平稳运行。
分布式混合基础设施 (DHI) 帮助企业实现 IT 系统现代化并达成业务目标。优势包括：
一份关于分布式混合基础设施 (DHI) 的 Gartner 魔力象限报告显示，从“云优先”到“混合优先”战略的重大转变，预计到 2027 年， 90% 的组织将采用混合方法。2
随着企业对其 IT 战略进行现代化改造，领导者们正在超越公有云战略，并致力于将云原生运营模式引入非云端位置。为此，DHI 解决方案应运而生，提供满足这一需求所需的先进技术和部署灵活性。
DHI 解决方案主要分为三类：
云服务提供商（例如 Microsoft Azure、AWS、Google Cloud、IBM Cloud、Oracle Cloud 等超大规模云厂商）在本地数据中心与云环境之间提供混合云连接。他们还支持跨多个地理区域和可用区的分布式云服务。
其功能包括统一管理工具，如集中式仪表板、策略执行和工作负载编排。
超融合基础设施 (HCI) 是一种 采用软件定义数据中心 方法的基础设施，通过 虚拟化 将计算、网络和存储组件整合到由软件层管理的单一系统中。
为支持 DHI，这些平台可以部署在多个站点，为不同系统提供一致的基础设施。主流 HCI 解决方案包括 Nutanix Cloud Platform (NCP)、IBM Fusion HCI 和 VMware vSAN。
XaaS（一切皆服务）解决方案广泛涵盖按需云服务，例如 SaaS（软件即服务）、 PaaS（平台即服务） 、 IaaS（基础设施即服务）、CaaS（容器即服务） 等。
该模式提升了 DHI 所需的敏捷性、可靠性和安全性。它使企业能够以灵活的按需付费方式交付最新的 AI 及其他创新成果。流行的 XaaS 解决方案包括 IBM Power Virtual Server 和 Red Hat OpenShift。
分布式混合基础设施 (DHI) 在各行各业都带来了显著好处。以下用例展示了 DHI 如何改变关键行业的基础设施：
金融服务公司依赖 DHI 的灵活性来实现不同的业务目标。例如，敏感或受监管的数据可以放置在私有/本地环境中，以满足安全和合规需求。需要弹性伸缩和低延迟的工作负载（如在线银行应用程序）则部署在公有云和边缘端，以实现实时欺诈检测和无缝的客户体验。
分布式混合基础设施支持电子健康记录 (EHR) 管理，同时在私有环境中保护敏感的患者数据，以满足严格的法规要求（例如 HIPAA）。它还在现代医学中发挥着重要作用，通过边缘端的实时 AI 诊断和远程患者监测来改善患者护理。
通过结合私有云、公有云和边缘资源，DHI 提供了个性化客户体验所需的敏捷、经济高效的环境。例如，销售点系统运行在边缘端以支持实时交易，而客户数据则保留在私有云中以确保安全。
开始使用完全托管的 Red Hat OpenShift 平台。借助根据企业需求定制的安全可扩展解决方案，加快开发与部署流程。
利用 IBM 的混合云解决方案简化企业的数字化转型，该解决方案旨在优化企业的 IT 基础设施的可扩展性、现代化改造和无缝整合。
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1 分布式混合基础设施市场，按组件（硬件、服务、软件）、产品类型（私有云、公有云）、应用程序、最终用户行业、最终用户划分——全球预测 2025-2032，360iresearch，2024 年。
2 Gartner 分布式混合基础设施魔力象限，Gartner，2025 年。