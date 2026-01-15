作为云计算演进的关键部分，分布式混合云通过提供处理复杂分布式环境和加速人工智能 (AI) 采用所需的敏捷性、灵活性和安全性，扩展了传统的混合云模式。

近年来，数据密集型应用程序大量涌现，同时在边缘以近乎实时的方式处理信息的需求也随之激增。分布式混合基础设施将不同的系统整合为一个可靠且安全的系统，使企业能够持续适应、创新，并跟上快速变化的技术步伐。

根据 360iresearch 的一份报告，2024 年 DHI 市场规模估计为 56.0 亿美元 ，预计到 2032 年将达到 99.5 亿美元。1