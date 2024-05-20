XaaS 给组织带来的主要好处是经济效益。在 XaaS 出现之前，企业必须购买正常运行所需的软件、解决方案、服务和产品。这意味着大量的资金投入，而且往往无法保证服务或解决方案能够以他们所需的方式运行。

XaaS 可扩展、灵活的即用即付模式允许不同规模和不同行业的企业尝试哪些 XaaS 服务适合他们，而不会产生大量的前期成本。除节约成本外，企业通常还能获得其他好处：

1. 增强创新：XaaS 的多租户方法（即一个应用程序为多个用户提供服务）简化了采用新服务和淘汰旧服务的过程。这种灵活性使具有 XaaS 功能的企业能够更快地部署新技术，并根据需要实现基础设施的自动化。

2. 远程部署：在新冠疫情期间，对远程服务和解决方案的需求猛增。XaaS 通过互联网网络以及公有和私有云环境远程交付，非常适合为组织所用。XaaS 可以通过远程方式快速地实施相应的应用程序和服务，帮助 IT 部门在困难时期保持业务连续性。疫情平息后，大多数拥有 XaaS 框架的组织发现它们比旧的业务流程更高效，并保留了这些框架。

3. 减少所需资源：企业 XaaS 使很多组织能够减少运行其过时的 IT 基础设施所需的资源。随着云中工作负载的增加，现场数据中心、硬盘驱动器 (HDD) 和服务器等过时硬件变得多余。

4. 提高效率： 将工作量转移到云端有助于组织 简化 其 业务流程 ，提高 成本效益。在云模型下，IT 人员可以从维护工作重新分配到更具战略性的项目和技术支持。XaaS 可外包的常见 IT 服务包括 供应、 升级 和 故障排除。

5. 加快数字化转型：借助 XaaS 模型，企业能够快速采用新技术并始终处于行业前沿。云服务的快速采用主要体现在 IT 领域，利用 XaaS 增强的可扩展性，用户能够更快地从云端访问新技术，为创新铺平道路。