发布日期： 2023 年 9 月 1 日
作者：Michael Goodwin
在 IT 和计算领域，预配置是指设置 IT 基础设施（包括硬件、网络、虚拟机和其他资源）并向系统和用户提供资源和数据的过程。
该术语在 IT 领域有多种用法（有时比较宽泛），但通常表示使某物可供使用。预配置是部署过程中的一个早期步骤，不能与配置混淆。一旦预配置了服务器、网络组件、应用程序或设备等资源，即可根据组织或用户规范对其进行配置，并在其生命周期内进行部署、管理和维护。
有效的预配置非常重要，因为它有助于确保 IT 环境的安全，并使企业能够最有效地利用信息技术资源，从而实现利润和生产力的最大化。
深入学习可观察性，了解其重要性以及监控和 APM 之间的区别。
注册获取实施 FinOps 的指南
要使 IT 环境运转良好，所有方面都必须实现无缝互操作。适当的预配置对这项工作的成功起着重要作用。不同组织的预配置需求各不相同，以下是一些最常见的类型：
服务器预配置是为物理或虚拟服务器设置其执行功能所需的资源的过程。服务器有很多种类型，例如文件服务器、Web 服务器、应用程序服务器、代理服务器和策略服务器，每种服务器都有自己的任务。企业也会有自己独特的服务器需求。
服务器预配置包括确定如何使用服务器（基于云还是本地部署）以及需要什么。它还包括设置硬件、安装软件（操作系统和应用程序等），以及创建处于所需状态的新计算机所需的任何其他步骤。
网络预配置是指设置构成企业网络的组件，如路由器、交换机、集线器和防火墙，以创建一个授权用户、设备和服务器可以访问的正常网络。
在网络配置过程中，IT 团队负责分配 IP 地址，确定哪些设备和用户身份可以访问网络（及网络连接的硬件和设备），并实施网络安全措施，确保网络安全。
应用程序预配置和服务预配置包括设置必要的企业应用程序和服务，以支持用户完成工作。这包括设置用户帐户和访问凭证，授予对 SaaS 平台、应用程序、数据和其他资源的访问权限，甚至预配置定制的应用程序配置，以更准确地适应不同的用户和角色。
用户预配置或帐户预配置是一种身份管理，负责创建、修改或删除用户帐户和配置文件。它通常由 HR 团队和 IT 团队处理。
在用户预配置中，通常使用基于角色的访问控制 (RBAC) 来建立访问权限和特权并授予身份验证。RBAC 根据用户的角色和工作要求，授予用户对特定资源的访问权限。
用户预配置通常在新员工入职或某人在组织内担任新职务时进行。当员工离开公司或离职时，会发生相反的过程，即取消配置。这些流程可确保用户能够访问完成其工作所需的资源和工具。通过验证是否适当分配了对 IT 资源的访问权限，它们也有助于保护 IT 环境的完整性。
身份和访问管理是网络安全的重要组成部分。
云预配置是指创建支持云环境的基础设施的过程。它涉及设置云计算所需的基础硬件、虚拟化、存储和网络组件，以及用户需要访问的基于云的资源、应用程序和服务。
组织在迁移至云的过程中遇到的最大问题之一就是不断膨胀的云服务费用。但是，您可以使用 IBM® Turbonomic 平台来避免过度预配置以及随之而来的令人失望的投资回报率。
Turbonomic 软件可持续自动执行关键操作而无需人工干预，为堆栈每一层的应用程序提供最高效的计算、存储和网络资源分配。
设备预配置是指设置电话和电脑等 IT 设备。它通常用于管理物联网 (IoT) 中的设备。在向员工提供设备之前执行此操作，以确保设备在 IT 环境中无缝运行。此外，它还将为最终用户设置适当的访问权限和资源。
预配和配置是部署过程中不同的重要操作。在配置设备、服务器、网络或其他资源之前，必须先对其进行预配，或者说一般意义上的“提供”。
一旦通过预配置变得可用，IT 基础设施资源就会得到配置：组件和设置会被安排就绪，以满足业务的具体需求。
正如有许多不同类型的预配一样，配置也有许多类型，例如配置网络上的防火墙、访问或连接设置，皮遏制服务器上的数据库，或配置应用程序的设置。
预配置和配置都可以通过自动化进行改进。
传统上，IT 团队必须为每个新部署或新用户手动预配置和配置 IT 基础设施，这是一个繁琐且耗时的过程，与 DevOps 工作流程不兼容。在现代 IT 环境中，基础设施通常由虚拟化、容器和软件组成，大部分预配置工作都可以通过自动化完成。自动预配置提供了一种更快、更高效、更一致的方式来创建 IT 基础设施，并且通常通过基础设施即代码 (IaC) 来实现。
基础设施即代码允许使用代码和模板来预配置、配置和管理 IT 基础设施。这意味着，在每次开发或部署应用程序、聘用新员工、需要部署新的网络或云时，开发人员不再需要手动预配置和管理基础设施组件。使用 IaC，只需运行脚本即可预配置、修改或关闭基础设施。
自动化配置解决方案可以帮助组织节省时间和金钱。它们还可通过多种方式帮助提高 IT 环境的安全性：
提高生产力
自动预配置可以帮助简化流程并优化员工的时间利用方式，从而显著提高整个组织的生产力。它对于 IT 团队的好处也是显而易见的：当从重复的手动预配置负担中解放出来后，他们可以将精力集中在更高级的战略性工作上。
自动预配置可帮助开发人员更快地交付新的应用程序和服务，因为他们完成这些任务所需的环境自动且一致地进行了预配置。它还有助于确保全公司的最终用户能够访问完成工作所需的资源，从而消除工作流程的延误和对生产力的类似拖累。
更轻松地扩展
随着您的业务增长，您的预配置需求也会增长。自动预配置使您能够高效且自信地进行扩展，因为您知道服务器、网络组件、设备和其他资源正按照预期被提供和访问。
Turbonomic 平台提供的全栈可视化、智能自动化和 AI 驱动的洞察分析可以帮助您在扩展过程中最大限度地高效利用资源。
增强合规性
自动预配置使您能够更好地保持合规性，因为它使您能够集中标准和治理，并在整个 IT 生态系统中一致地实施这些策略和程序。当需要进行更改时，可以在所有资源中自动（且统一）地推出这些更改。
减少错误
与所有人工操作一样，手动预配置也容易出现人为错误。通过自动预配置，资源（及其访问权限）将始终按照预定义的标准进行预配置。此外，还会维护自动审计跟踪，显示如何定义访问权限、如何授予身份验证、访问了哪些资源以及访问时间。通过这种方式，自动预配置可以减少错误配置，减少故障排除和纠正错误所需的时间，并减轻此类错误带来的安全风险。