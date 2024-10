传统上,IT 团队必须为每个新部署或新用户手动预配置和配置 IT 基础设施,这是一个繁琐且耗时的过程,与 DevOps 工作流程不兼容。在现代 IT 环境中,基础设施通常由虚拟化、容器和软件组成,大部分预配置工作都可以通过自动化完成。自动预配置提供了一种更快、更高效、更一致的方式来创建 IT 基础设施,并且通常通过基础设施即代码 (IaC) 来实现。

基础设施即代码允许使用代码和模板来预配置、配置和管理 IT 基础设施。这意味着,在每次开发或部署应用程序、聘用新员工、需要部署新的网络或云时,开发人员不再需要手动预配置和管理基础设施组件。使用 IaC,只需运行脚本即可预配置、修改或关闭基础设施。