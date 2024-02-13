数据驻留是一个热门话题，尤其是对于云数据而言。原因是多方面的，但焦点是由《通用数据保护条例》(GDPR) 推动的，该条例规范了欧盟和欧洲经济区的信息隐私。

GDPR 规定，收集、处理和存储用户个人数据和隐私的组织必须充分保护这些数据。GDPR 推出后，澳大利亚、巴西、加拿大、日本、南非和阿联酋等其他国家或地区也颁布了自己的数据保护法规。

这意味着数据隐私是一个持续存在的问题，而且通过立法施加给实体的压力也在不断增加。对于生成、收集和存储数据的组织来说，迫切需要解决问题的解决方案，尤其是在云端。

如果不能确保遵守数据隐私和保护规定，风险和处罚可能会变得难以承受。例如，2023 年 5 月，Facebook 母公司 Meta 因未能遵守 GDPR 而被勒令向欧盟支付创纪录的 13 亿美元（12 亿欧元）。

这显然是一笔巨额罚款。即使罚款金额在最终确定前有所减少，但这一先例已经开创，为每个企业确保数据保护和隐私敲响了警钟。