理解单体架构的一种方式，是观察这个术语在建筑领域的本意。在实体建筑设计中，“单体架构”指从巨型岩层中开凿而成的结构。其核心词“单体”的关联含义在于：它由完整岩体构成，形成完全均匀的建筑结构。多个相连的建筑可能均源自同一岩层，它们全都共享着相同的岩石基座。

这个类比可以很好地应用于软件工程的讨论。在这个背景下，单体架构执行不同的业务功能（即“建造不同的建筑”），这些功能各不相同，但共享同一个代码库（或岩石基底）。

几十年来，单体架构作为传统的软件模型一直主导着软件开发。然而，现在任何关于单体架构的讨论都必须考虑其重要替代方案：微服务，而微服务的使用正在日益增加。