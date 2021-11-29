PostgreSQL 与 MySQL：有什么区别？

PostgreSQL 和 MySQL 都依赖于 SQL（结构化查询语言），这是与管理系统交互的标准语言。SQL 允许通过几行源码将表格连接起来，结构简单，大多数非技术员工都能快速学会。

使用 SQL，分析人员无需知道订单表在磁盘上的位置、如何查找特定订单或如何关联订单表和客户表。数据库会编译查询并自动确定正确的数据点。

MySQL 和 PostgreSQL 都支持使用 JavaScript 对象表示法 (JSON) 来存储和传输数据，不过 PostgreSQL 还支持 JSONB，即 JSON 的二进制版本，可以消除键的重复和多余的空白。

除了传统的支持机制，这两种数据库还提供强大的社区支持。