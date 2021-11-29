PostgreSQL 与 MySQL：有什么区别？

PostgreSQL 和 MySQL 都是关系型数据库，用于将数据组织到表格中。这些表格可以根据各自共有的数据进行关联。关系型数据库能够帮助企业更好地理解可用数据之间的关系，从而获得新的洞察，以做出更优决策或发现新的机会。
PostgreSQL 和 MySQL 都依赖于 SQL（结构化查询语言），这是与管理系统交互的标准语言。SQL 允许通过几行源码将表格连接起来，结构简单，大多数非技术员工都能快速学会。
使用 SQL，分析人员无需知道订单表在磁盘上的位置、如何查找特定订单或如何关联订单表和客户表。数据库会编译查询并自动确定正确的数据点。
MySQL 和 PostgreSQL 都支持使用 JavaScript 对象表示法 (JSON) 来存储和传输数据，不过 PostgreSQL 还支持 JSONB，即 JSON 的二进制版本，可以消除键的重复和多余的空白。
除了传统的支持机制，这两种数据库还提供强大的社区支持。
PostgreSQL，也称为 Postgres，是一个开源关系数据库，以其可靠性、灵活性和对开源技术标准的支持而享有盛誉。PostgreSQL 支持非关系数据类型和关系数据类型。它被称为当今可用的最合规、最稳定、最成熟的关系数据库之一，可轻松处理复杂的查询。
PostgreSQL 的功能包括：
对于许多寻求高性价比方案以优化数据库管理系统的企业而言，PostgreSQL 堪称是一款“一体适用”的解决方案。它具有可扩展性和多功能性，能够通过强大的扩展生态系统快速支持各种专业化的使用场景，包括时间序列数据类型和地理空间分析等。作为开源数据库解决方案，PostgreSQL 完全没有许可限制、供应商锁定风险或过度部署的风险。PostgreSQL 使用对象关系型数据库管理系统 (ORDBMS) 进行管理。
PostgreSQL 为企业数据库管理员提供了理想的解决方案，他们负责管理用于业务活动的在线事务处理 (OLTP) 协议，包括电子商务、客户关系管理系统 (CRM) 和财务账簿。此外，它同样是管理数据接收、创建及生成过程中分析任务的理想之选。
以下是 PostgreSQL 的一些主要优点：
MySQL 是一种快速、可靠、可扩展且易于使用的开源关系数据库系统，旨在处理任务关键型、重负载的生产应用程序。它是一种常见且易于启动的数据库，内存、磁盘和 CPU 利用率低，由关系数据库管理系统 (RDMS) 进行管理。MySQL Community Edition 是由活跃的在线社区提供支持的免费可下载版本。
MySQL 的功能包括所有 SQL 标准命令，以及事务和 ACID 合规性（代表原子性、一致性、隔离性和持久性）。
两种最常见的关系数据库是 MySQL 和 Oracle。MySQL 并非 SQL Server 的代名词，SQL Server 是一款 Microsoft 授权产品，与 Mac OS X 不兼容。
MariaDB 常被误认为是 MySQL，它是 MySQL 的一个开源分支，速度更快，提供更多的存储引擎（12 种），但功能有限。MySQL 和 MariaDB 使用的存储引擎都是 InnoDB。InnoDB 提供符合标准的 ACID 特性。与 MySQL 不同，MariaDB 不支持数据掩码或动态列功能。
MySQL 为市场带来了许多优势，包括以下几点：
PostgreSQL 和 MySQL 之间存在许多差异。以下是一些在功能、特性和优势方面的差异：
总之，PostgreSQL 和 MySQL 都有不同的用途，它们之间的选择取决于企业目标和资源。总体而言，PostgreSQL 是一种更强大、更先进的数据库管理系统，非常适合需要在大型环境中快速执行复杂查询的组织。然而，对于受预算和空间限制更大的公司来说，MySQL 是一个理想的解决方案。
对于许多开发人员来说，管理企业数据库的高可用性、监控和扩展需求会大幅占用个人精力。从而减少了他们用于构建新 API、应用程序和服务的时间。
IBM Cloud Databases for PostgreSQL 是一款完全托管的数据库产品，它减轻了数据库管理的繁重工作，让开发人员能够重新开始创建新的创新产品。
IBM 在开源数据库方面具有广泛实力，并积极与支持这些数据库的庞大开发者社区互动。通过定期与开源开发者合作，共同为企业打造可扩展且可持续的解决方案，您可以自信地发展业务，因为您始终得到最佳数据库开发者的支持，大家朝着同一个目标努力。
设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。
watsonx.data 支持您通过开放、混合和已治理数据，利用您的所有数据（无论位于何处）来扩展分析和 AI。
通过 IBM® Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。