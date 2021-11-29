标签
PostgreSQL 与 MySQL：有什么区别？

两艘摩托艇的航拍视角，它们的引擎在绿松石色海面上形成一个由波浪和气泡组成的圆圈

PostgreSQL 和 MySQL 的用途、优点、功能和特点的异同。

PostgreSQL 和 MySQL 都是关系型数据库，用于将数据组织到表格中。这些表格可以根据各自共有的数据进行关联。关系型数据库能够帮助企业更好地理解可用数据之间的关系，从而获得新的洞察，以做出更优决策或发现新的机会。

 

PostgreSQL 和 MySQL 有哪些相似之处？

PostgreSQL 和 MySQL 都依赖于 SQL（结构化查询语言），这是与管理系统交互的标准语言。SQL 允许通过几行源码将表格连接起来，结构简单，大多数非技术员工都能快速学会。

使用 SQL，分析人员无需知道订单表在磁盘上的位置、如何查找特定订单或如何关联订单表和客户表。数据库会编译查询并自动确定正确的数据点。

MySQL 和 PostgreSQL 都支持使用 JavaScript 对象表示法 (JSON) 来存储和传输数据，不过 PostgreSQL 还支持 JSONB，即 JSON 的二进制版本，可以消除键的重复和多余的空白。

除了传统的支持机制，这两种数据库还提供强大的社区支持。

什么是 PostgreSQL？

PostgreSQL，也称为 Postgres，是一个开源关系数据库，以其可靠性、灵活性和对开源技术标准的支持而享有盛誉。PostgreSQL 支持非关系数据类型和关系数据类型。它被称为当今可用的最合规、最稳定、最成熟的关系数据库之一，可轻松处理复杂的查询。

PostgreSQL 的功能包括：

  • 时间点恢复 (PITR) 将数据库恢复到特定时刻。
  • 预写日志 (WAL) 会记录对数据库的所有更改，可以使用如 pgBackRest 这样的工具进行管理。
  • 存储过程用于创建和保留自定义子程序。

如何使用 PostgreSQL？

对于许多寻求高性价比方案以优化数据库管理系统的企业而言，PostgreSQL 堪称是一款“一体适用”的解决方案。它具有可扩展性和多功能性，能够通过强大的扩展生态系统快速支持各种专业化的使用场景，包括时间序列数据类型和地理空间分析等。作为开源数据库解决方案，PostgreSQL 完全没有许可限制、供应商锁定风险或过度部署的风险。PostgreSQL 使用对象关系型数据库管理系统 (ORDBMS) 进行管理。

PostgreSQL 为企业数据库管理员提供了理想的解决方案，他们负责管理用于业务活动的在线事务处理 (OLTP) 协议，包括电子商务、客户关系管理系统 (CRM) 和财务账簿。此外，它同样是管理数据接收、创建及生成过程中分析任务的理想之选。

PostgreSQL 的优点

以下是 PostgreSQL 的一些主要优点：

  • 性能和可扩展性：包括地理空间支持和无限制的并发能力，以及对多种数据类型的深度、广泛的数据分析。
  • 通过使用多版本并发控制 (MVCC) 提供并发支持，使写操作和读操作可以同时进行。
  • 深度语言支持：兼容并支持多种编程语言，包括 Python、Java、JavaScript、C/C++ 和 Ruby。
  • 业务连续性，通过跨服务器异步或同步复制方法实现服务的高可用性。
  • 通过开源数据库管理技术实现更高的灵活性和经济高效的创新

什么是 MySQL 数据库？

MySQL 是一种快速、可靠、可扩展且易于使用的开源关系数据库系统，旨在处理任务关键型、重负载的生产应用程序。它是一种常见且易于启动的数据库，内存、磁盘和 CPU 利用率低，由关系数据库管理系统 (RDMS) 进行管理。MySQL Community Edition 是由活跃的在线社区提供支持的免费可下载版本。

MySQL 的功能包括所有 SQL 标准命令，以及事务和 ACID 合规性（代表原子性、一致性、隔离性和持久性）。

两种最常见的关系数据库是 MySQL 和 Oracle。MySQL 并非 SQL Server 的代名词，SQL Server 是一款 Microsoft 授权产品，与 Mac OS X 不兼容。

MariaDB 常被误认为是 MySQL，它是 MySQL 的一个开源分支，速度更快，提供更多的存储引擎（12 种），但功能有限。MySQL 和 MariaDB 使用的存储引擎都是 InnoDB。InnoDB 提供符合标准的 ACID 特性。与 MySQL 不同，MariaDB 不支持数据掩码或动态列功能。

如何使用 MySQL？

MySQL 通常用作 Web 数据库，存储各种信息类型，从单个信息数据点到组织的产品或服务产品的完整列表。它是 LAMP（Linux 操作系统、Apache HTTP 服务器、MySQL RDBMS 和 PHP 编程语言）的基础组件，LAMP 是一种软件堆栈模型，可促进 API、Web 应用程序和网站的创建。

MySQL Workbench 是一个单一、集成的可视化 SQL 平台，用于创建、开发、设计和管理 MySQL 数据库。

MySQL 的优势

MySQL 为市场带来了许多优势，包括以下几点：

  • 无与伦比的数据安全性：与其他数据库管理平台相比，由于使用了安全套接字层 (SSL)，可以确保数据完整性，这使其成为 Web 应用程序中受欢迎的数据库。
  • 高性能，MySQL 的存储引擎框架支持高需求应用，具有高速部分索引、全文索引以及独特的内存缓存，从而提供卓越的数据库性能。
  • 可扩展性，支持在小占用空间内实现无限存储增长。
  • 灵活的开源框架，支持事务处理，虽然灵活性不及 NoSQL 等非关系型数据库。

PostgreSQL 与 MySQL：有什么区别？

PostgreSQL 和 MySQL 之间存在许多差异。以下是一些在功能、特性和优势方面的差异：

  • 数据库类型
    • MySQL：关系
    • PostgreSQL：对象关系型
  • 编程语言
    • MySQL：C/C++
    • PostgreSQL：C
  • 支持 CASCADE
    • MySQL：
    • PostgreSQL：
  • 用户界面
    • MySQL：工作台 GUI
    • PostgreSQL：PgAdmin 
  • 支持的过程复杂度
    • MySQL：SQL 语法和存储过程
    • PostgreSQL:高级过程和存储过程
  • 支持的索引类型
    • MySQL：二叉搜索树 (B-tree)
    • PostgreSQL：很多，包括 GIN 和 Hash
  • 客户端和服务器之间的加密
    • MySQL：传输层安全 (TLS) 协议
    • PostgreSQL：SSL
  • XML 数据类型支持
    • MySQL：否
    • PostgreSQL：是
  • 支持物化视图和表继承
    • MySQL：
    • PostgreSQL：
  • 支持高级数据类型
    • MySQL：
    • PostgreSQL：是的，支持 hstore 和用户自定义数据类型
  • 支持多版本并发控制 (MVCC)
    • MySQL：
    • PostgreSQL：

总之，PostgreSQL 和 MySQL 都有不同的用途，它们之间的选择取决于企业目标和资源。总体而言，PostgreSQL 是一种更强大、更先进的数据库管理系统，非常适合需要在大型环境中快速执行复杂查询的组织。然而，对于受预算和空间限制更大的公司来说，MySQL 是一个理想的解决方案。

PostgreSQL、MySQL 和 IBM

对于许多开发人员来说，管理企业数据库的高可用性、监控和扩展需求会大幅占用个人精力。从而减少了他们用于构建新 API、应用程序和服务的时间。

IBM Cloud Databases for PostgreSQL 是一款完全托管的数据库产品，它减轻了数据库管理的繁重工作，让开发人员能够重新开始创建新的创新产品。

IBM 在开源数据库方面具有广泛实力，并积极与支持这些数据库的庞大开发者社区互动。通过定期与开源开发者合作，共同为企业打造可扩展且可持续的解决方案，您可以自信地发展业务，因为您始终得到最佳数据库开发者的支持，大家朝着同一个目标努力。
