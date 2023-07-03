联机事务处理 (OLTP) 能够快速准确地执行 ATM、网上银行、收银机和电子商务背后的数据处理，并且能够支持我们每天都会面对的许多其他服务。

联机事务处理 (OLTP) 使众多人员能够（通常通过互联网）实时执行许多数据库事务。

数据库事务是指对数据库中的数据执行的变更、插入、删除或查询操作。 OLTP 系统（及其所支持的数据库事务）推动着我们每天进行的许多金融交易，包括网上银行和 ATM 交易、电子商务和实体店购买，以及旅馆和机票预订等。 在每种情况下，数据库事务也都保留为对应金融交易的一条记录。 OLTP 也推动着非金融数据库交换，包括密码更改和短信等。

在 OLTP 中，任何数据库事务所共有的决定性特征是其“原子性”（也叫做不可分割性）- 事务要么完全成功，要么完全失败（或被取消）。 它不能停留在暂挂或中间状态。