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OLTP 支持 ATM 和网上银行、收银机等背后的快速且准确的数据处理
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什么是 OLTP？

联机事务处理 (OLTP) 能够快速准确地执行 ATM、网上银行、收银机和电子商务背后的数据处理，并且能够支持我们每天都会面对的许多其他服务。

联机事务处理 (OLTP) 使众多人员能够（通常通过互联网）实时执行许多数据库事务。

数据库事务是指对数据库中的数据执行的变更、插入、删除或查询操作。 OLTP 系统（及其所支持的数据库事务）推动着我们每天进行的许多金融交易，包括网上银行和 ATM 交易、电子商务和实体店购买，以及旅馆和机票预订等。 在每种情况下，数据库事务也都保留为对应金融交易的一条记录。 OLTP 也推动着非金融数据库交换，包括密码更改和短信等。 

在 OLTP 中，任何数据库事务所共有的决定性特征是其“原子性”（也叫做不可分割性）- 事务要么完全成功，要么完全失败（或被取消）。 它不能停留在暂挂或中间状态。
OLTP 系统的特征

一般而言，OLTP 系统执行以下任务：

  • 处理大量相对简单的事务：通常包括数据的插入、更新和删除操作，以及简单的数据查询（例如，ATM 上的余额检查）。
  • 支持多个用户访问相同的数据，同时确保数据的完整性：OLTP 系统依赖于并行算法，确保两个用户无法同时更改同一数据，并且所有事务以正确的顺序执行。 这可以防止人们使用在线预订系统重复预订同一房间，避免共同银行账户的持有人发生意外透支情况。
  • 强调非常快速的处理，响应时间以毫秒计算：OLTP 系统的有效性由每秒执行的事务总数进行衡量。
  • 提供建立了索引的数据集：这些数据集用于快速搜索、检索和查询。
  • 24/7/365 式可用性：OLTP 系统处理数量庞大的并发事务，因此任何数据丢失或宕机都可能造成严重影响，导致损失惨重。 任何时刻都必须具有完整的数据备份。 OLTP 系统需要频繁执行定期备份和持续增量备份。
OLTP 与 OLAP

人们经常会将 OLTP 与联机分析处理  (OLAP) 相混淆。 两者的首字母缩写相似，也都是联机数据处理系统，但相似之处仅此而已。 

OLTP 为执行联机数据库事务而优化。 OLTP 系统旨在供一线员工（如收银员、银行柜台工作人员、零件接待员）使用，或者用于客户自助服务应用（如网上银行、电子商务、旅行预订）。

而 OLAP 则为执行复杂的数据分析而优化。 OLAP 系统旨在供数据科学家、业务分析员和知识工作者使用，支持商业智能 (BI)、数据挖掘和其他决策支持应用。

意料之中的是，OLTP 和 OLAP 系统在技术上存在几个明显的差异：

  • OLTP 系统使用关系型数据库，支持大量并发用户和频繁的查询和更新，并且响应速度非常之快。 OLAP 系统则使用多维数据库（通过多个关系型数据库创建的特殊类型的数据库），支持涉及当前和历史数据中多个数据事实的复杂查询。    （OLAP 数据库可组织为数据仓库。）
  • OLTP 查询很简单，通常只涉及一条或几条数据库记录。 OLAP 查询则非常复杂，涉及大量记录。 
  • OLTP 事务和查询响应速度快如闪电；而 OLAP 的响应速度则要慢上几个数量级。
  • OLTP 系统频繁修改数据（这是事务处理的特性）；而 OLAP 则完全不修改数据。
  • OLTP 工作负载涉及读写均衡；而 OLAP 工作负载则是密集的读取操作。
  • OLTP 数据库只需相对较小的存储空间；而 OLAP 数据库则使用大量的数据集，通常具有巨大的存储空间需求。
  • OLTP 系统需要频繁或并发备份；而 OLAP 系统的备份频率则低得多。

值得注意的是，OLTP 系统经常作为 OLAP 系统的信息来源。 使用 OLAP 所执行分析的目标通常是改进业务战略和优化业务流程，而这又为改进 OLTP 系统奠定了基础。

要深入了解这些方法之间的差异，请查看“OLAP 与 OLTP：有何区别？
OLTP 系统的示例

由于互联网和电子商务时代的兴起，OLTP 系统几乎是遍地开花。 它们几乎存在于各个行业或垂直市场中，以及许多面向消费者的系统中。 日常生活中的 OLTP 系统的例子包括：

  • ATM 机（这是最常被提及的典型示例）和网上银行应用
  • 信用卡支付处理（线上和店内）
  • 订单输入 （零售及后台）
  • 在线预订（票务、预订系统等）
  • 记录保存（包括运行状况记录、库存控制、生产调度、索赔处理、客户服务单据和许多其他应用）
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