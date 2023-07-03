联机事务处理 (OLTP) 能够快速准确地执行 ATM、网上银行、收银机和电子商务背后的数据处理，并且能够支持我们每天都会面对的许多其他服务。
联机事务处理 (OLTP) 使众多人员能够（通常通过互联网）实时执行许多数据库事务。
数据库事务是指对数据库中的数据执行的变更、插入、删除或查询操作。 OLTP 系统（及其所支持的数据库事务）推动着我们每天进行的许多金融交易，包括网上银行和 ATM 交易、电子商务和实体店购买，以及旅馆和机票预订等。 在每种情况下，数据库事务也都保留为对应金融交易的一条记录。 OLTP 也推动着非金融数据库交换，包括密码更改和短信等。
在 OLTP 中，任何数据库事务所共有的决定性特征是其“原子性”（也叫做不可分割性）- 事务要么完全成功，要么完全失败（或被取消）。 它不能停留在暂挂或中间状态。
一般而言，OLTP 系统执行以下任务：
人们经常会将 OLTP 与联机分析处理 (OLAP) 相混淆。 两者的首字母缩写相似，也都是联机数据处理系统，但相似之处仅此而已。
OLTP 为执行联机数据库事务而优化。 OLTP 系统旨在供一线员工（如收银员、银行柜台工作人员、零件接待员）使用，或者用于客户自助服务应用（如网上银行、电子商务、旅行预订）。
而 OLAP 则为执行复杂的数据分析而优化。 OLAP 系统旨在供数据科学家、业务分析员和知识工作者使用，支持商业智能 (BI)、数据挖掘和其他决策支持应用。
意料之中的是，OLTP 和 OLAP 系统在技术上存在几个明显的差异：
值得注意的是，OLTP 系统经常作为 OLAP 系统的信息来源。 使用 OLAP 所执行分析的目标通常是改进业务战略和优化业务流程，而这又为改进 OLTP 系统奠定了基础。
要深入了解这些方法之间的差异，请查看“OLAP 与 OLTP：有何区别？”
由于互联网和电子商务时代的兴起，OLTP 系统几乎是遍地开花。 它们几乎存在于各个行业或垂直市场中，以及许多面向消费者的系统中。 日常生活中的 OLTP 系统的例子包括：
随时随地将正确的数据连接到正确的人员
专为全球关键任务工作负载而打造
为 OLTP 和物联网数据而优化的嵌入式数据库。 通过 IBM Cloud Pak for Data 实现随处部署。