发布日期：2024 年 8 月 25 日
撰稿人：Gita Jackson、Michael Goodwin
API 网关是一种 API 管理工具，充当 API 客户端（用户设备上的应用程序）和后端服务（位于服务器上）之间的中介。API 网关为 API 调用提供了一个单一入口点。
<a href=" ">API，即应用程序编程接口是一组规则或协议，可支持软件应用程序相互通信以交换数据、特性和功能。从客户端向 API 发出的数据请求称为 API 调用。
API 网关接收 API 调用（有时称为 API 请求），将其路由到一个或多个后端服务，收集请求的数据，并通过单个组合包将其传递给客户端。它还为应用程序提供分析、威胁保护层和其他安全措施。
例如，考虑一家餐厅的 Web 应用程序。用户可以使用笔记本电脑或手机输入一个请求，并轻松访问餐厅的菜单、照片和评论、支付服务和用于查看位置的地图，尽管所有这些信息都是从不同的后端微服务或 API 收集和传递的。通过用户的应用程序提交的请求由 API 网关接收并执行。
IBM API Connect 在 24 项标准的 17 项中获得了最高分。
释放 API 全部潜力的关键：API Management
API 网关可以部署在云端、本地和混合环境中，是 API 管理和 API 安全的重要组成部分。API 网关可帮助组织为用户提供一致、安全和满意的 API 体验。
API 管理是在企业内部创建、发布和管理 API 的可扩展流程。API 网关可改进和简化管理任务，例如请求路由、负载均衡和错误处理。API 网关还通过生成 API 调用日志和启用集成分析工具，来提高 API 的可观察性。
API 安全是指保护 API 免受滥用、恶意攻击和其他网络安全威胁的实践和程序。API 网关有助于实施 API 安全协议，可用于管理身份验证、授权和其他权限以及访问控制（例如，通过确认 API 密钥或与 OAuth 等授权协议集成）、速率限制（以防止分布式拒绝服务攻击等攻击），以及根据组织的 API 安全策略进行加密。
API 网关提供附加功能来提高企业内部的效率，帮助实现应用程序和后端服务的高性能和高可用性。例如，API 网关可用于缓存，也就是将常引用的数据存储在本地的过程。这有助于缩短响应时间并减少服务器的负载。还可以将大型响应压缩为较小的文件，从而减少带宽消耗。
它们还提供速率限制功能，该功能对客户端在设定的时间内可以向服务发送请求的频率设置限制。这可以提高稳定性，防止服务器过载，并有助于确保客户端能够平等地访问 API。
API 网关及其功能可帮助组织在扩展时平衡 API 流量和工作负载。通过集中这些功能，API 网关有助于简化企业开发、部署和管理 API 的方式。网关有助于提高应用程序和服务的性能、可扩展性和可用性，并使开发人员能够更加专注于核心业务逻辑，而不是 API 管理。
API 使应用程序能够在组织的 IT 环境内外相互通信并共享数据。现代企业可能拥有数千个 API，而网关提供了一个中心焦点（“前门”）和标准化的接口，有助于从一个位置管理和路由 API 调用。一个组织可能选择使用多个网关，许多组织就是这样做的，目的是能够将不同的安全协议和标准应用于不同的 API 或用户，但适用同样的原则。
API 网关接收针对企业 API 端点的所有调用，对调用进行身份验证，根据组织策略处理调用，将其路由到适当的服务，最后汇总并将结果返回给发出调用的 API 客户端。即使通过 API 调用来请求和访问多个服务，客户端也只会收到一个包含所有数据的响应。
API 网关提供工作流程编排，因为它聚合从多个微服务请求的信息，捆绑数据，并以复合形式将数据返回给请求者。
如果客户端设备和微服务使用不同的语言、格式（例如，请求要求使用 JavaScript 或 JSON，但微服务使用 XML）或协议（例如 HTTP 请求与 gRPC 请求），则 API 网关会处理数据和协议转换。
对于经常请求的信息，API 网关可能会使用缓存来加速请求的响应时间。这些数据存储在单独的缓存中，这样网关就可以快速返回这些数据，而无需将流量路由到其他服务。
API 网关可以监测和记录 API 请求、响应和错误。这些分析数据可用于更好地了解 API 流量和性能、改进故障排除并加强安全性。
API 对于现代系统中的数据流至关重要，API 网关有助于保护 API 和应用程序，帮助组织收集有价值的数据，并确保 API 性能。
API 网关可以提高流程效率。对于组织的所有 API 而言，每次调用 API 时，可能除了完成特定功能之外，还需要完成一些常见任务。在 API 优先的生态系统中，API 是构建软件的基石，这种情况尤其常见。
例如，为了遵守 API 安全协议，每个 API 调用可能都需要经过授权和验证流程。或者，为了帮助确保足够的带宽，可能需要监测每个 API 的使用率和流量。如果 API 是付费使用的，那么每次调用都可能需要路由到计费服务。API 网关可以处理所有这些任务。
一些 API 调用需要来自几个不同微服务的资源；API 网关会分解这类调用，将请求路由到适当的后端服务，并将所请求的资源聚合为客户端的一个响应。这样，客户端就无需向每个微服务发送单独的 API 调用，从而简化了流程并减少了调用负载。调用始终转到同一位置，而网关负责整理资源检索和返回事宜。
这种功能在 DevOps 开发运维环境中尤其有益，其中，微服务架构通常用于帮助团队加快开发并持续交付新的应用程序和服务。微服务依赖 API 进行通信，而网关可用于编排此通信。当一个应用程序的多个版本位于同一服务器上时，API 网关还有助于确保每个调用都转到正确的位置。
API 网关还用于无服务器计算模型和其他云原生开发方法。在无服务器模型中，基础设施和其他后端服务按需运行，并使用 API 启动。网关可用于管理此功能。
现代 IT 环境的核心就是整合，而整合的成功在很大程度上取决于 API。API 环境越复杂，API 接收的流量越大，API 网关能提供的价值就越大。
微服务架构是一种软件开发方法，其中应用程序由较小、独立运行的部分组成。这些不同的功能可以自主部署并通过 API 进行通信。它们旨在实现一个单一的目标，目的是作为大型项目的构建块组合在一起。
可以将来自 API 客户端的调用路由到这些单独的微服务，但其效率不是很高，并且需要对每个资源进行单独的调用。API 网关使组织能够通过单次 API 调用返回所请求的资源。
它的工作原理是这样的：网关接收需要与多个微服务进行通信的 API 调用。网关分解请求，将每个分段路由到适当的资源，并将资源聚合到 API 客户端的单个响应中。随着组织在业务功能中使用的 API 和微服务数量不断增加，API 网关可充当标准化的单一入口点，来帮助减少调用量和降低路由调用的复杂性。
假设客户想要从使用微服务架构构建的电子商务商店中提取产品信息。客户想要获取的产品详细信息分布在多个不同的服务中：基本产品信息服务、定价服务、库存服务等。
API 网关接收对产品信息的请求，路由该请求以便从完成请求所需的每项服务中提取数据，然后编译这些数据，并将其作为一个完整的响应发送回客户端。
Kubernetes 被认为是部署和管理容器化微服务的行业标准。API 网关可以通过多种方式与容器化 Kubernetes 集群进行交互。
当部署在多个 Kubernetes 集群前面时，API 网关可以充当负载均衡器，将流量引导到正确的集群，以免任何一个实例过载。当部署在单个 Kubernetes 集群的边缘时，API 网关可以充当入口控制器。入口控制器将流量引导至 Kubernetes 集群，到达所请求的服务，然后再次返回。当部署在 Kubernetes 集群中时，API 网关可以充当服务网格。服务网格负责处理在 Kubernetes 服务之间流动的流量，提供负载均衡和服务发现，并且常用于端到端加密。
除了使组织能够更有效地路由和平衡 API 流量之外，API 网关还可以通过以下方法来加强 API 管理：
API 网关可以通过一个集中入口点来管理 API 调用，协助优化流量路由以及后端服务之间的负载均衡。此类措施有助于保持低延迟。API 网关使用多种方法进行 API 流量管理，以更高效地使用带宽并改善用户体验。
其中一种方法就是限制速率。速率限制策略指定特定客户端在特定时间段可以向 API 发出的请求数量（请求配额）。这有助于确保用户平等地访问 API，并保护后端服务不会因请求过多而过载。
请求节流是一种限制类型，用于调节到达服务器的请求速率。这可以防止峰值，有助于组织保持性能和稳定性。
API 网关还可以通过持续监测到达后端服务的流量，来执行动态负载均衡。API 网关可以根据实时指标确定服务器的运行状况，并调整其将调用路由到后端服务的方式。
API 容易受到网络安全攻击，例如分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。DDoS 攻击会使服务器因请求和恶意流量而过载，从而导致服务器崩溃。API 网关支持速率限制和其他技术，以帮助阻止 DDoS 攻击。
API 网关还可以通过监测 API 使用情况和提供流量日志来帮助保护 API。对于向组织基础设施中的任何 API 发出的请求，一些 API 网关还提供有关的报告和分析，使组织能够在攻击发生之前识别可疑流量。
API 网关不仅协助进行流量管理和提供与 API 的安全连接，还可以配置为提供 API 身份验证和请求授权，从而减少组织 API 的漏洞。例如，在授予对资源的访问权限之前，API 网关用于在从客户端收到调用时验证 API 密钥。为了提高安全性，API 网关可与网络应用程序防火墙 (WAF) 等工具结合使用，后者可监测、过滤和阻止恶意 HTTP 流量。
API 网关集中 API 调用流，可提高服务的可见性和可发现性。它们还为使用不同协议和数据格式的 API 提供了相互通信的方法。
许多 Web API 使用一种名为 REST（表性状态传输，用于 REST API 中）的架构风格，但也使用其他协议，例如 SOAP（简单对象访问协议）和 WebSocket API。无论是在组织内部，还是针对组织内部 API 的外部调用，通常都会有采用各种协议和数据格式的 API，这些 API 需要相互通信并向相同的后端服务请求资源。
手动转换每个请求将花费大量的时间；API 网关通过执行数据和协议转换，自动将请求和响应转换为必要的格式，有助于消除这一问题。
API 网关还能让开发人员更轻松地迭代和部署 API，因为网关可以同时管理 API 的多个版本。这样，开发人员就可以在部署之前相互测试 API 的多个版本，或者为特定用例维护较旧 API 版本的实例。
API 的其他优势包括：
虽然 API 网关有助于解决复杂的路由问题，但向任何组织添加新的管理软件也会带来新的挑战。常见的挑战包括：
虽然 API 网关可以帮助组织 API 基础设施并降低延迟，但如果它们收到的请求数超出所配置的管理范围，并且没有足够的资源来处理流量，反而会增加延迟。
组织必须确保 API 网关被预置和配置为符合企业的 API 环境和流量需求。随着企业在任何给定时间使用的 API 和服务数量不断增加，必须相应地扩展和预置资源，以防止用户遇到任何服务中断。
单个入口点也意味着可能存在单点故障。集中管理 API 具有非常多的优点，但缺点是网关本身会成为攻击或渗透的潜在载体。网关问题可能会对依赖于访问 API 和后端服务的企业的方方面面产生影响。
一旦组织选择了符合其特定需求的 API 网关，并围绕该网关构建了自己的 API 环境，那么再转向其他供应商可能既昂贵又耗时。
此外，尽管网关可以使 API 的使用更具成本效益，但网关也需要监测和管理，而这会花费时间和金钱。在某些情况下，组织可能会选择自托管开源网关，而不是使用托管服务，以便更精细地控制其各种选项。如果企业选择自托管方案，这将增加开发团队的总体管理费用。
API 网关是一种基于 IBM® DataPower 的企业网关，旨在安全地公开数据和业务应用程序，无论其位于本地还是跨云环境。它为安全性、流量管理、调解、加速以及对非 HTTP 协议的支持提供了一套全面的策略。
IBM® API Connect 是面向 API 全生命周期的管理解决方案，通过直观的体验来帮助一致地创建、管理、保护、社交化和货币化 API，从而推动本地和云端的数字化转型。
IBM Cloud Pak for Integration 是一种混合集成平台，通过部署闭环 AI 自动化功能来支持多种集成方式。 该平台提供了一套全方位的集成工具，确保企业采用单一的解决方案，即可获得统一的使用体验，轻松连接分布在任何云端或本地环境中的应用程序和数据。
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