API 网关可以部署在云端、本地和混合环境中，是 API 管理和 API 安全的重要组成部分。API 网关可帮助组织为用户提供一致、安全和满意的 API 体验。

API 管理是在企业内部创建、发布和管理 API 的可扩展流程。API 网关可改进和简化管理任务，例如请求路由、负载均衡和错误处理。API 网关还通过生成 API 调用日志和启用集成分析工具，来提高 API 的可观察性。

API 安全是指保护 API 免受滥用、恶意攻击和其他网络安全威胁的实践和程序。API 网关有助于实施 API 安全协议，可用于管理身份验证、授权和其他权限以及访问控制（例如，通过确认 API 密钥或与 OAuth 等授权协议集成）、速率限制（以防止分布式拒绝服务攻击等攻击），以及根据组织的 API 安全策略进行加密。

API 网关提供附加功能来提高企业内部的效率，帮助实现应用程序和后端服务的高性能和高可用性。例如，API 网关可用于缓存，也就是将常引用的数据存储在本地的过程。这有助于缩短响应时间并减少服务器的负载。还可以将大型响应压缩为较小的文件，从而减少带宽消耗。



它们还提供速率限制功能，该功能对客户端在设定的时间内可以向服务发送请求的频率设置限制。这可以提高稳定性，防止服务器过载，并有助于确保客户端能够平等地访问 API。

API 网关及其功能可帮助组织在扩展时平衡 API 流量和工作负载。通过集中这些功能，API 网关有助于简化企业开发、部署和管理 API 的方式。网关有助于提高应用程序和服务的性能、可扩展性和可用性，并使开发人员能够更加专注于核心业务逻辑，而不是 API 管理。