API 集成是指使用应用程序编程接口 (API) 来公开集成流程，并连接企业软件应用、系统和工作流，以便交换数据和服务。
API 是一组规则或协议，可支持软件应用程序相互通信，以交换数据、特性和功能。API 可用于简单集成，例如使电子商务商店与 PayPal 等支付系统通信，或使博客能够从社交媒体网站提取并嵌入帖子。
在企业系统中，API 可用于集成更大、更复杂的平台、系统和工作流，例如实现不同企业数据库之间的数据实时交换，或连接独立应用程序以创建自动化业务流程。
传统的点对点集成（通过自定义编码直接连接系统或应用）需要大量的设置和维护工作。对于依赖分布式 IT 架构中数百或数千个应用程序的现代环境来说，它们往往不太适用。
API 集成提供了更高效的解决方案。通过 API 集成，组织可以使用 API 来公开集成流程，并且无论应用、平台和系统位于何处都能进行整合，这在现代 IT 环境中至关重要。
API 集成支撑着诸如集成平台即服务 (iPaaS) 之类的重要集成工具，并在企业 IT 架构的现代化和数字化转型中发挥着关键作用。现代化需要一种能够支持新系统和现有系统的灵活方法；API 集成通过使组织能够现代化所有企业系统的接口，提供了这种方法。
现代化不是一蹴而就的。在组织努力为 IT 生态中的不同部分实现现代化，以推动创新的过程中，必须能够整合来自新系统和现有系统的数据、服务和流程。API 集成使集成接口与应用程序本身解耦，帮助组织在不必等待系统完全现代化的情况下进行创新并保持敏捷。
API 集成与 API 管理是两个不同但互补的领域，目标和方法各不相同。良好的 API 管理实践可以促进 API 集成。
API 集成关注的是使用 API 来公开集成流程，并连接应用程序、业务系统、流程和数据。
API 管理是一套更广泛的实践和工具，将 API 视为自身的资产类别，并涵盖 API 的全生命周期管理。它是在企业和多云环境中创建、发布和管理 API 的可扩展过程，包括共享 API、控制访问、跟踪使用情况以及执行安全策略。
成功的 API 管理使组织能够更好地控制其 API。它可以加强并简化 API 文档、API 安全性和 API 发现，帮助组织避免基础设施的混乱和冗余，并提高 API 效率。总体而言，它有助于创建更好的 API，并使企业更深入地了解存在哪些 API 及其使用方式，所有这些都有助于 API 集成。
高效的 API 管理实践可以帮助确保组织充分利用 API 集成，并且可以重用组件和数据资产。如果已经存在可用于调用集成的 API，组织就可以避免创建自定义 API 的需求。
API 集成有助于组织实现几个关键成果：
许多组织在其 IT 架构的基础层仍依赖现有的本地系统和流程（其中蕴含大量有价值的数据），而这些系统并不容易被替换。然而，这些传统系统最初并不是为了与现代基于 AI 的应用和自动化进行交互而构建的。API 集成能够帮助组织延长传统系统的使用寿命，否则这些系统在实时架构中将难以胜任。
相比依赖那些往往会增加复杂性和成本的临时修补方案，API 集成提供了一种能够将核心系统及其依赖的业务流程与新技术连接起来的解决方案。
API 集成使组织能够将新服务和应用程序与客户关系管理 (CRM)、企业资源规划 (ERP) 和其他系统连接起来。这些系统通常部署在不同的环境中，并由不同的管理系统进行管理，而所有系统的成功运行都取决于它们之间的数据同步。
例如，一个组织可能拥有本地部署的 ERP 和 供应链管理 (SCM) 系统，这些系统需要与基于软件即服务 (SaaS) 的 CRM 解决方案（如 Salesforce）以及托管在云端的客户支持应用程序交换数据。API 集成有助于弥合这些不同系统之间的差距。
API 有多种方式可用于触发整合操作。常见示例包括：
组织依赖 API 集成来简化并自动化企业软件系统中的工作流程。例如，组织可以使用 API 将跟踪库存水平的业务软件与跟踪订单的软件集成，使关键数据对利益相关者更加可见。
API 通常用于将 CRM 软件与其他企业系统（如 ERP 工具）进行集成。API 集成使企业能够同步这些工具，从而在它们之间传递数据，创建单一来源的、保持一致且准确的数据。
组织使用 API 在各种云计算环境和本地环境之间进行集成。云服务集成能够实现跨环境和跨地域的数据传输，帮助组织创建更有价值的工作流程并打破数据孤岛。
用户在商业和非商业环境中经常会遇到这类集成（通常是无意识的）。例如，像 Slack 这样的应用使用 API 将员工用于协作的其他业务软件集成到平台中。
举例来说，用户可以将基于云的文件共享程序集成到消息应用中，从而无需离开应用即可上传和共享文件。通过这种集成，员工无需切换应用就能处理业务流程的其他环节。
API 可以按用例分类包括数据 API、操作系统 API、远程 API 和 Web API。 如今，大多数 API 都是 Web API。
Web API 是一种远程 API（意味着该 API 使用协议来操作外部资源），它通过使用超文本传输协议 (HTTP) 在互联网上公开应用程序的数据和功能。
开放 API 是用户可以使用 HTTP 访问的开源应用程序编程接口。也称为公共 API，它们定义了 API 端点以及请求和响应格式。
合作伙伴 API 连接战略业务合作伙伴。通常，开发人员通过公共 API 开发人员门户以自助服务模式访问这些 API。尽管如此，他们仍然需要完成加入流程并获得登录凭证才能访问合作伙伴 API。
内部或私有 API 对外部用户保持隐藏状态。 这些专用 API 不适用于公司外部的用户。 相反，组织使用它们来提高不同内部开发团队之间的生产力和沟通。
复合 API 组合了多个数据或服务 API。它们允许程序员在一次调用中访问多个端点。复合 API 在微服务架构中非常有用，在微服务架构中执行单个任务可能需要来自多个来源的信息。
在编程术语中，“协议”是一套规则体系，用于确定特定程序或应用程序的运行参数和方式。常见的 API 协议、样式和语言包括：
REST API（也称为 RESTful API 或 RESTful Web API）是一种遵循表述性状态传递 (REST) 架构风格设计原则的 Web 服务 API。REST API 通常用于集成。
REST API 使用 GET、PUT、HEAD 和 DELETE 等 HTTP 请求与资源交互。REST 将数据作为资源提供，每个资源由唯一的 URI 表示。客户端通过提供资源的 URI 来请求该资源。
REST API 是无状态的，它们不会在请求之间保存客户端数据。使用 SOAP 协议构建 RESTful API 是可能的，但从业者通常将这两个标准视为相互竞争的规范。
SOAP 是一种基于 XML 的轻量级消息传递协议规范，支持端点通过一系列通信协议，包括 SMTP （简单邮件传输协议）和 HTTP （超文本传输协议），发送和接收数据。SOAP 具有独立性，这使得 SOAP API 可以在不同环境中运行或以不同语言编写的应用程序或软件组件之间共享信息。
远程过程调用 (RPC) 是一种协议提供操作系统中使用的高级通信范例。RPC 假定存在一个低级传输协议，如传输控制协议/互联网协议（TCP/IP）或用户数据报协议（UDP），用于在通信程序之间传输消息数据。
RPC 实现了逻辑上的客户端到服务器通信系统，专为支持网络应用程序而设计。RPC 协议使用户能够像使用本地过程一样使用远程过程。
XML-RPC 协议依靠特定的 XML 格式来传输数据。XML-RPC 比 SOAP 更古老，但简单得多，并且相对轻量级，因为它使用的带宽最小。
与 XML-RPC 一样，JSON-RPC 是一个远程过程调用，它使用 JSON（JavaScript 对象表示法）而不是 XML。JSON 是一种轻量级数据交换格式，易于解析，并使用名称/值对和有序值列表。由于 JSON 使用通用数据结构，因此可以与任何编程语言一起使用。
gRPC 是最初由 Google 开发的高性能开源 RPC 框架。gRPC 使用网络协议 HTTP/2 和 Protocol Buffers 数据格式，通常用于连接微服务架构中的服务。
WebSocket API 支持客户端和服务器之间的双向通信。 这种类型的 API 不需要为每次通信建立新的连接——连接建立后就可以持续进行交换。 这使得 Web Socket API 成为实时通信的理想选择。
GraphQL 是一种开源查询语言和服务器端运行时，用于指定客户端应如何与 API 交互。GraphQL 允许用户仅用几行代码发出 API 请求而不必访问具有许多参数的复杂端点。此功能可以更轻松地生成和响应 API 查询，特别是针对多个资源的更复杂或特定的请求。
组织通常使用 API 集成平台（有时称为中间件）来管理日益分布式环境中的系统集成。iPaaS 解决方案就是这样一种平台。
iPaaS 平台提供了一个统一的界面，使组织能够集中管理集成。这一集中化界面有助于减少混乱、提升集成和 API 效率，并在复杂的技术生态系统中实现访问民主化，使更广泛的用户群能够执行集成任务。
iPaaS 平台通常使用预构建的连接器、模板以及低代码或无代码工具，以减少对自定义编码的需求。iPaaS 和其他集成平台有助于降低耗时的运维工作和错误，并简化企业范围内的集成。
集成平台的主要特性包括：
最成功的 API 集成解决方案支持多种集成模式，包括：
领先的解决方案能够在所有使用场景中连接应用程序与服务、事件（同步和异步）以及数据集。
通过 API 实现抽象在现代架构中尤为重要，主要有两个原因：
为此，REST API 通常用于同步数据交换，而异步 API（如 Kafka Topics）则用于异步端点。这种方法为所有集成点创建了一个抽象层。
现代架构复杂且是分布式，因此在能够提供最大性能和安全价值的地方执行集成非常重要。API 集成平台支持混合部署模型，并能够在数据所在位置实现集成。
API 集成平台可以促进在供应商管理的 SaaS、本地系统以及客户的云帐户中执行集成流程。同时，它们还提供了在系统现代化过程中调整集成流程的灵活性。
由于在现代企业中越来越多的员工需要承担集成任务（例如使用 API 创建复合服务），因此确保集成对广泛用户群体可用非常重要。领先的 API 集成平台提供的自助服务和无代码工具，帮助业务技术人员以及其他非传统集成开发者将其 SaaS 应用与其他企业系统连接起来。
API 集成可以帮助组织：
API 集成用于连接托管在不同环境中的系统、服务和应用。当这些系统能够自动且实时地交换数据时，团队就可以创建更广泛的流程自动化，将各种应用和工作流整合进来，无论它们位于何处。
API 集成提供的抽象功能使组织能够将核心系统及其中的宝贵数据整合到工作流中，而无需等待整个系统现代化。
API 可用于构建模块化架构，使服务能够更容易地添加或移除。这类架构比其他模型更具灵活性，使组织能够在无需对底层架构进行整体修改的情况下添加新功能和服务。API 还可以在不同应用程序之间重用。
以灵活性为设计核心的 API 优先架构（例如使用标准格式设计的 API、避免硬编码依赖），可以帮助组织实现更高的可扩展性，并更好地应对市场趋势或业务举措的变化。
为了确保机器学习和其他 AI 工具发挥最大效力，它们需要访问大量数据。数据全面性与时效性越高，AI 生成的洞察分析就越精准且越有价值。API 集成帮助组织连接企业各处的数据，使组织能够从 AI 工具的应用中获取最大价值。
如果没有集成，数据可能会被隔离在不同的应用或业务单元之间，这会给需要访问这些数据的利益相关者带来复杂且耗时的体验。API 集成用于统一数据集，并促进企业系统之间的实时数据交换。
免费试用 IBM API Connect，或咨询我们的专家讨论您的需求。无论您已准备好优化 API 管理还是希望了解更多，我们都将随时为您的数字化转型提供支持。
AI 驱动的自动化可在 API、应用程序、事件、文件和 B2B/EDI 方面扩展敏捷性。
通过 IBM 集成解决方案，连接应用程序和系统以快速安全地访问关键数据，从而释放业务潜力。
利用 IBM 的云咨询服务解锁新功能并促进业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加速数字化转型并优化绩效。