API 是一组规则或协议，可支持软件应用程序相互通信，以交换数据、特性和功能。API 可用于简单集成，例如使电子商务商店与 PayPal 等支付系统通信，或使博客能够从社交媒体网站提取并嵌入帖子。

在企业系统中，API 可用于集成更大、更复杂的平台、系统和工作流，例如实现不同企业数据库之间的数据实时交换，或连接独立应用程序以创建自动化业务流程。

传统的点对点集成（通过自定义编码直接连接系统或应用）需要大量的设置和维护工作。对于依赖分布式 IT 架构中数百或数千个应用程序的现代环境来说，它们往往不太适用。

API 集成提供了更高效的解决方案。通过 API 集成，组织可以使用 API 来公开集成流程，并且无论应用、平台和系统位于何处都能进行整合，这在现代 IT 环境中至关重要。