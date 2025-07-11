随着供应链日趋复杂和全球化，Tata Consultancy Services (TCS) 认识到企业管理 B2B 整合的方式存在严重差距。组织仍然依赖旧版 VAN 提供商、僵化的 EDI 映射和孤立的系统，难以灵活支撑混合环境和不断变化的 API 主导模型。

基于深厚的系统整合专业积淀，TCS 深知现代企业所需的远不止是点对点解决方案。TCS 亟需构建可扩展的云原生整合基础设施，以提高整个交易生态系统的敏捷性、速度和可见性。

这家咨询巨头充分利用与 IBM 的长期合作关系，开发完善的解决方案以弥合其旧版系统和现代整合战略之间的差距，同时为客户提供实时控制力和透明度。