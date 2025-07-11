一家全球 IT 服务与咨询公司运用 IBM 技术设计面向未来的整合解决方案。
随着供应链日趋复杂和全球化，Tata Consultancy Services (TCS) 认识到企业管理 B2B 整合的方式存在严重差距。组织仍然依赖旧版 VAN 提供商、僵化的 EDI 映射和孤立的系统，难以灵活支撑混合环境和不断变化的 API 主导模型。
基于深厚的系统整合专业积淀，TCS 深知现代企业所需的远不止是点对点解决方案。TCS 亟需构建可扩展的云原生整合基础设施，以提高整个交易生态系统的敏捷性、速度和可见性。
这家咨询巨头充分利用与 IBM 的长期合作关系，开发完善的解决方案以弥合其旧版系统和现代整合战略之间的差距，同时为客户提供实时控制力和透明度。
TCS 选择 IBM® webMethods Hybrid Integration 作为其全新 NextGen B2B 整合平台的连接与自动化引擎。
IBM webMethods Hybrid Integration 为 TCS 提供必要的高级功能，以统一和简化复杂的 EDI 映射，支持多租户云环境，并应用 TCS NextGen B2B 框架构建面向未来的整合层。
该框架集成了对传统 B2B 协议和现代 API 优先交互的支持，具备灵活适应云端、本地和混合部署的能力。
该解决方案包含从 B2B 整合到实时监控的一系列模块，旨在加速提升合作伙伴参与度并优化数据驱动式工作流。
TCS 创建了 NextGen B2B 整合框架，帮助客户实施现代化 B2B 架构。该框架涵盖 5 个要素，包括合作伙伴管理、网关、转换和可见性——所有这些要素均为确保规模扩展、敏捷性和卓越运营而设计。此框架定义明确，有助于实现面向未来的 B2B 旅程。
TCS NextGen B2B 框架以 IBM webMethods Hybrid Integration 为核心，面向全球客户交付卓越成效。统一平台可实现端到端交易可见性、简化合作伙伴管理以及无缝兼容旧版系统。
例如，TCS 帮助一家跨国钢铁制造商将供应商入驻时间从 2 个月缩短至 1 周以内，并将客户准入时间从 3-6 个月缩短到 3 周以内。
该框架还支持 TCS 将 70 多个独特的贸易合作伙伴迁移到可通过浏览器访问的云托管平台，从而实现客户 B2B 流程数字化，并提升 50% 的服务上线速度。因此，该公司的客户不仅实现了其旧版系统的现代化改造，还获得了在数字优先世界中进行规模化扩展所需的敏捷性和智能。如今，TCS 和 IBM 在产品和交付方面的合作，持续为全球企业级整合解决方案树立基准。
Tata Consultancy Services (TCS) 是一家全球 IT 服务、咨询与业务解决方案组织，总部位于印度孟买。TCS 成立于 1968 年，隶属于 Tata Group，专注于为 150 多个国家或地区的客户提供服务。该公司可提供一系列技术和工程服务，在数字化转型、云技术、AI 和企业整合方面拥有深厚的专业知识。TCS 拥有超过 600,000 名员工，2024 财年收入突破 290 亿美元，是全球规模最大的知名 IT 服务企业之一。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。