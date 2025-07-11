重塑混合世界的整合范式

一家全球 IT 服务与咨询公司运用 IBM 技术设计面向未来的整合解决方案。

一群年轻的专业人员坐在工作场所使用电脑编写代码。
弥合技术差距

随着供应链日趋复杂和全球化，Tata Consultancy Services (TCS) 认识到企业管理 B2B 整合的方式存在严重差距。组织仍然依赖旧版 VAN 提供商、僵化的 EDI 映射和孤立的系统，难以灵活支撑混合环境和不断变化的 API 主导模型。

基于深厚的系统整合专业积淀，TCS 深知现代企业所需的远不止是点对点解决方案。TCS 亟需构建可扩展的云原生整合基础设施，以提高整个交易生态系统的敏捷性、速度和可见性。

这家咨询巨头充分利用与 IBM 的长期合作关系，开发完善的解决方案以弥合其旧版系统和现代整合战略之间的差距，同时为客户提供实时控制力和透明度。
50% 更快地推出 B2B 服务 ~89% 缩短客户准入时间
驱动混合整合的新引擎

TCS 选择 IBM® webMethods Hybrid Integration 作为其全新 NextGen B2B 整合平台的连接与自动化引擎。

IBM webMethods Hybrid Integration 为 TCS 提供必要的高级功能，以统一和简化复杂的 EDI 映射，支持多租户云环境，并应用 TCS NextGen B2B 框架构建面向未来的整合层。

该框架集成了对传统 B2B 协议和现代 API 优先交互的支持，具备灵活适应云端、本地和混合部署的能力。

该解决方案包含从 B2B 整合到实时监控的一系列模块，旨在加速提升合作伙伴参与度并优化数据驱动式工作流。

TCS 创建了 NextGen B2B 整合框架，帮助客户实施现代化 B2B 架构。该框架涵盖 5 个要素，包括合作伙伴管理、网关、转换和可见性——所有这些要素均为确保规模扩展、敏捷性和卓越运营而设计。此框架定义明确，有助于实现面向未来的 B2B 旅程。
70+ 合作伙伴迁移到云托管平台 ~88% 缩短供应商入驻时间
快捷。现代。规模化。

TCS NextGen B2B 框架以 IBM webMethods Hybrid Integration 为核心，面向全球客户交付卓越成效。统一平台可实现端到端交易可见性、简化合作伙伴管理以及无缝兼容旧版系统。

例如，TCS 帮助一家跨国钢铁制造商将供应商入驻时间从 2 个月缩短至 1 周以内，并将客户准入时间从 3-6 个月缩短到 3 周以内。

该框架还支持 TCS 将 70 多个独特的贸易合作伙伴迁移到可通过浏览器访问的云托管平台，从而实现客户 B2B 流程数字化，并提升 50% 的服务上线速度。因此，该公司的客户不仅实现了旧版系统的现代化改造，还获得了在数字优先世界中进行规模化扩展所需的敏捷性和智能。如今，TCS 和 IBM 在产品和交付方面的合作，持续为全球企业级整合解决方案树立基准。
TCS 徽标
关于 TCS

Tata Consultancy Services (TCS) 是一家全球 IT 服务、咨询与业务解决方案组织，总部位于印度孟买。TCS 成立于 1968 年，隶属于 Tata Group，专注于为 150 多个国家或地区的客户提供服务。该公司可提供一系列技术和工程服务，在数字化转型、云技术、AI 和企业整合方面拥有深厚的专业知识。TCS 拥有超过 600,000 名员工，2024 财年收入突破 290 亿美元，是全球规模最大的知名 IT 服务企业之一。

 解决方案组件 IBM® webMethods Hybrid Integration
轻松管理复杂整合

IBM webMethods Hybrid Integration 可提供人工智能驱动型自动化技术，帮助组织跨混合环境无缝连接应用程序、API、B2B 交易、事件和文件。

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法律信息

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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。