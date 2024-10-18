API 治理设定为 API 管理提供信息的框架和策略。API 治理的目标是生成可发现、安全、可扩展和可重用的 API。简而言之，有效的 API 治理可以带来更高质量、更有价值的 API 和更好的用户体验。

API 治理促进组织 API 生态系统内的一致性，以确保 API 符合通用标准并与业务战略保持一致。这些标准和政策通过检查和验证来执行。例如，有效的治理有助于确保 API 包含内部和外部合作伙伴轻松使用它们所需的元数据。

许多组织都需要将传统系统与新系统相结合，正在经历数字化转型的组织尤其如此。通过为协议和语言等元素设定和应用标准，API 治理有助于确保 API 能够在不同的环境和系统中无缝运行。治理模型通常包含针对不同 API 协议或用例的一部分规则，使组织能够围绕特定的业务需求和计划定制治理。

API 治理还有助于减少冗余（当团队构建新服务而不是重用现有集成时），并防止组织开发或集成不需要的服务。这有助于降低与 API 管理相关的总体成本。治理还有助于减少 API 蔓延（即大量独立开发和管理的 API 分布在各个部门）以及 API 蔓延可能导致的不一致和安全漏洞。