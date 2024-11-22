在计算机网络中，“平面”指网络架构中的一层，在这一层执行与网络操作相关的特定任务。平面不是实际的物理组件，而是一种帮助开发人员和工程师理解数据流在网络中如何传输的概念。网络中通常存在三种平面：

控制平面 管理网络布局。

数据平面 发送和接收数据。

管理平面配置和监控通过网络连接的设备

今天，我们将仔细探讨控制平面和数据平面，以及它们如何协同工作以提升网络的性能、效率和安全性。