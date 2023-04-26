IT 经理在工作中经常会遇到可扩展性方面的挑战。准确预测应用程序的增长率、数据存储容量需求及带宽要求绝非易事。当工作量接近容量极限时，核心问题浮出水面：如何在纵向扩展或横向扩展架构的同时，既保持高性能又确保资源效率？
迅速调用云端能力（无论是通过纵向扩展还是横向扩展）来应对突发性业务增长或季节性需求波动，已成为公有云服务的重要优势。但是，如果没有有效的管理，它也可能变成一种负担。在几分钟内访问更多基础设施的吸引力毋庸置疑。然而要实现高效扩展，必须决定需要哪种类型的可扩展性来满足需求、具体的用例以及如何仔细监控支出。
基础设施可扩展性通过静态地添加或删除资源来满足应用程序不断变化的需求，从而应对应用程序的需要。大多数情况下，这是通过纵向扩展（垂直扩展）和/或横向扩展（水平扩展）来处理的。当前已有大量关于云可扩展性的研究与架构开发，这些成果覆盖了 Kubernetes 或云原生应用等新兴技术的工作原理与架构设计等诸多领域。在本文中，我们将首先重点比较纵向扩展与横向扩展。
纵向扩展（通常称为垂直扩展）是通过向现有系统添加更多资源来达到所需的性能状态。例如，数据库或 Web 服务器需要额外的资源来继续保持特定水平的性能，从而满足服务级别协议 (SLA)。可以向该系统添加更多的 CPU、内存、存储空间或网络，以将性能保持在所需的水平。
当在云中完成此操作时，应用程序通常会移动到更强大的实例或虚拟机上，甚至可能会迁移至其他主机，以最小化停机时间，然后退役它们所在的服务器。当然，这个过程应该对客户透明。
软件也可以通过增加线程数、连接数，或者在数据库应用程序中增加缓存大小来实现扩展。这类纵向扩展操作在本地数据中心已持续实施数十年。然而在传统本地部署环境中，为特定系统进行纵向扩展所需额外资源的采购周期可能长达数周甚至数月，而云端纵向扩展仅需数分钟即可完成，这种效率跃升正在重塑成本定价模型。
横向扩展通常与分布式架构相关。横向扩展有两种基本形式：
当今的现代云服务提供商 (CSP) 会同时采用这两种方法，并结合对各个组件（计算、内存、网络和存储）的垂直扩展（纵向扩展），以降低成本。水平扩展（横向扩展）使服务提供商能够轻松提供“按需付费”的基础设施和服务，从而影响定价策略。
超融合基础设施在私有云甚至二级服务提供商中的应用日益普及。这种方法的松耦合程度不如其他形式的分布式架构，但它确实有助于习惯传统架构的 IT 管理人员顺利过渡到水平扩展，并从中获得相应的成本收益。
松散耦合的分布式架构允许架构的每个部分独立扩展，有效消除瓶颈。这意味着一组软件产品即使协同完成一个完整的工作流程，也可以被构建和部署为彼此独立的组件。每个应用程序都由一组可以独立运行和操作的抽象服务组成。这样就可以在产品和服务层面进行横向扩展。可根据服务等级协议 (SLA) 或客户类型（如铜、银、金）划分扩展能力层级，甚至能针对不同需求的 API 类型进行精细化配置。这有助于在既有的基础设施中更高效地利用扩展能力。
服务提供商不断调整其基础设施，以满足不断变化的客户需求，同时注重性能和效率。一个值得注意的例子是 AWS 的自动扩展，它会将资源使用与实际需求对齐，从而确保用户只为自己实际使用的部分付费。这种方法具有显著的节省成本潜力，尽管理解其复杂的计费方式可能具有一定挑战性。
这正是 IBM Turbonomic 发挥作用的地方，它可以简化云计费，提供清晰的支出洞察，并帮助就纵向扩展或横向扩展策略做出充分知情的决策，从而带来更大的节省。Turbonomic 通过为本地部署和非本地基础设施提供成本建模及迁移计划，简化了 IT 管理的预算分配，从而在保障工作负载最佳性能和效率的同时，减轻性能问题的影响。
对于当今的云服务提供商来说，松耦合的分布式架构对于云端扩展至关重要，结合云自动化，这为客户提供了多种垂直或水平扩展的选项，以最佳方式满足其业务需求。Turbonomic 可以帮助您确保在云之旅中选择最佳方案，以满足您特定的存储需求。
