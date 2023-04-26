IT 经理在工作中经常会遇到可扩展性方面的挑战。准确预测应用程序的增长率、数据存储容量需求及带宽要求绝非易事。当工作量接近容量极限时，核心问题浮出水面：如何在纵向扩展或横向扩展架构的同时，既保持高性能又确保资源效率？

迅速调用云端能力（无论是通过纵向扩展还是横向扩展）来应对突发性业务增长或季节性需求波动，已成为公有云服务的重要优势。但是，如果没有有效的管理，它也可能变成一种负担。在几分钟内访问更多基础设施的吸引力毋庸置疑。然而要实现高效扩展，必须决定需要哪种类型的可扩展性来满足需求、具体的用例以及如何仔细监控支出。