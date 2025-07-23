现代企业非常依赖的分布式应用和工作负载由数十或数百个微服务构建而成。如果没有适当的流量编排，每个服务都需要自己的公共端点，这将带来严重的管理和安全问题。

例如，医疗保健平台可能需要为患者门户、提供商仪表板、计费系统和合规报告提供单独的访问点，这种方法变得昂贵且操作复杂。

Kubernetes 入口控制器通过在应用程序入口点充当负载均衡器和智能流量路由器来解决此问题。它为外部用户访问内部服务建立了集中的流量路由。

Kubernetes 生态系统提供各种入口控制器，包括可在 GitHub 等平台上使用的开源工具（例如 NGINX、Traefik）和旨在满足特定组织需求的专有解决方案。