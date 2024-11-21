现代商业环境中应用开发者面临的最大挑战之一是扩展性。随着应用程序用户数量的增加， DevOps （一种通过自动化加速应用程序交付的软件开发方法）工程师很难监控服务性能。服务网格提供的关键特性，有助于监控和管理关键服务，例如日志记录、跟踪和流量控制。

随着应用程序已成为数字化转型的基础，服务网格的重要性也日益凸显。如今，它们是一些最先进应用技术的关键推动因素，包括云原生应用、微服务和容器。

据《福布斯》报道，2022 年，70% 的组织已经运行服务网格，19% 的组织正在评估服务网络。 1